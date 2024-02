Il vescovo di Trento monsignor Tisi incontra Papa Francesco

giovedì, 8 febbraio 2024

Trento – Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina a Roma, nella Biblioteca Privata del Palazzo Apostolico, i vescovi delle quindici Diocesi del Triveneto, impegnati nella Visita ad limina in Vaticano (foto © Vatican Media).

Un incontro “molto bello e disteso”, l’ha definito all’uscita l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. “Il Papa – ha aggiunto – ci ha ascoltato, ha dialogato a lungo con noi e ci ha dato nuovo slancio e fiducia. Ci ha invitato anche ad osare, a sperimentare e a programmare con audacia e coraggio, sempre facendo discernimento per non fare proposte avventate”.

Per monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, “sono state due ore di dialogo a 360 gradi, in un clima di grande simpatia e fraternità”. “Abbiamo sentito il Papa veramente vicino – ha proseguito il Patriarca – e gli abbiamo parlato a lungo delle nostre terre e delle nostre Chiese, delle nostre sofferenze e difficoltà ma anche dei progetti che portiamo avanti. Siamo rimasti colpiti perché il Papa ci conosce veramente bene e questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo potuto trascorrere con lui un paio d’ore che rimangono nella vita pastorale delle nostre Chiese come qualcosa che le segnerà per il futuro; una bella premessa per ritornare poi nelle nostre terre dopo questa Visita ad limina che ci ha regalato oggi la perla preziosa dell’incontro con Papa Francesco”.

Poco prima dell’incontro con Papa Francesco, i Vescovi del Triveneto avevano celebrato la S. Messa presso la Tomba di San Pietro, lì hanno cantato il Credo e visitato le tombe dei Papi. “Celebrare vicino alla Tomba di san Pietro – ha detto l’Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato che ha presieduto la Santa Messa – è stata l’occasione per ricordare che da lì parte la nostra fede e parte anche il nostro ministero di Vescovi che continuano ad annunciare la stessa fede in Cristo, una volta che l’abbiamo fatta ancora nostra e rinnovata”.

La Visita ad limina dei Vescovi del Triveneto prosegue nella giornata di domani – venerdì 9 febbraio – con gli incontri presso il Dicastero per l’Evangelizzazione e la Segreteria generale per il Sinodo; alle ore 18, sempre di domani, ci sarà la S. Messa nella basilica di S. Paolo fuori le Mura. L’ultimo appuntamento della Visita è fissato per la mattina di sabato 10 febbraio quando è previsto l’incontro con la Segreteria di Stato.