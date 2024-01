Il Trentino piange Gian Paolo Andreatta

giovedì, 18 gennaio 2024

Trento – Addio a Gian Paolo Andreatta, originario di Bologna, laurea in Giurisprudenza, direttore generale Provincia di Trento dal 1970 al 1994, storico collaboratore di Bruno Kessler e tra i principali attori del secondo Statuto di autonomia. Lo ricordano i vari gruppi politici, partendo dalla segreteria provinciale del Pd. I funerali si terranno sabato 20 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento e la Giunta provinciale si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa di Gian Paolo Andreatta (nella foto): “Assieme al cordoglio verso la perdita avvertita dalla famiglia e da tutta la comunità trentina – così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti a nome di tutto l’esecutivo – esprimiamo riconoscenza per quanto Gian Paolo Andreatta ha fatto per lo sviluppo dell’Autonomia trentina. Capacità di visione, intelligenza e propensione ad allargare gli orizzonti hanno caratterizzato la sua azione istituzionale, volta a rendere la Provincia un attore chiave nel suo ruolo di impulso alla crescita del territorio. Un’intuizione sempre attuale, per il presente e futuro del Trentino”.