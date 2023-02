martedì, 14 febbraio 2023

Trento – Il Trentino modello di riferimento per il cicloturismo. Aperte le candidature per l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023. Il premio verrà consegnato a giugno a Cesena.

È stato presentato alla Bit di Milano – la prestigiosa manifestazione che inaugura la stagione delle fiere del settore – l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, ottava edizione del premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Con l’evento milanese si aprono ufficialmente le candidature per le regioni italiane, che avranno tempo fino al 14 maggio per proporre, ognuna, fino a due percorsi. A fare da mattatore il conduttore di Linea Verde Peppone Calabrese, che è anche nella giuria del premio, mentre ha aperto la presentazione il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

All’evento, per raccontare alla platea i percorsi verdi con immagini e video, i rappresentanti delle ciclovie che hanno ricevuto un riconoscimento nell’edizione 2022, tra cui l’Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Provincia autonoma di Trento. Con la Green Road delle Dolomiti, infatti, la PAT lo scorso anno ha ricevuto una menzione speciale della giuria (per “green road” si intende una strada riservata esclusivamente a mezzi non motorizzati, oppure una strada bianca con poco traffico, o una strada secondaria a bassa percorrenza). Nel corso dell’appuntamento, il Trentino è stato riconosciuto e citato come un modello di successo nel campo del cicloturismo e della rete cicloviaria regionale.

Nei prossimi giorni il comitato organizzativo dell’Oscar del Cicloturismo invierà alle amministrazioni regionali l’invito e i moduli per partecipare. Il premio prende in considerazione percorsi identificati con nome e segnaletica, studiati per consentire ai ciclisti di percorrerli in sicurezza. Ogni ciclovia può essere ricandidata più volte, secondo il grado di sviluppo raggiunto negli anni. Il 1°, 2° e 3° premio si assegnano alle ciclovie verdi che avranno dimostrato di possedere criteri di eccellenza e il più alto punteggio secondo i vari parametri in esame, inclusi progettazione, costruzione, promozione, attrezzature, segnaletica, servizi green e altro. È prevista, inoltre, la menzione speciale di Legambiente e la giuria, a sua discrezione, può decidere di assegnare altre menzioni qualora le candidature presentate lo rendessero significativo, come stato il caso del Trentino lo scorso anno. Nel 2021, invece, la Provincia Autonoma di Trento, con la “Green Road dell’Acqua” aveva ricevuto il primo premio ex aequo con la Calabria. La cerimonia di premiazione 2023 è prevista per sabato 3 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, a Cesena.