Il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno finanzia otto borse di studio agli studenti di musica dell’Accademia Tadini

Lovere – Il Rotary International, da sempre attento alla valorizzazione e promozione di attività culturali promosse con l’USAID, nel 2021 ha finanziato un’iniziativa internazionale per sostenere la ripartenza degli Enti Culturali pesantemente penalizzati dalla pandemia Covid-19.

L’Accademia Tadini, con la sua Associazione culturale di promozione sociale Luigi Tadini, presentò al Distretto 205, tramite il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, il suo progetto che includeva l’acquisto di strumenti musicali, la formazione degli alunni delle scuole di musica e il sostegno di alcuni studenti meritevoli.

L’Accademia Tadini, in virtù delle numerose iniziative culturali e della lunga e prestigiosa tradizione di 200 anni è orgogliosa di essere stata selezionata tra le numerose istituzioni che hanno ricevuto il sostegno del Rotary.

In particolare, sono stati forniti numerosi strumenti musicali e attrezzature di ausilio per le Scuole di Musica che integrano significativamente la dotazione delle stesse. Ai materiali si sono aggiunti corsi di formazione e aggiornamento per studenti, docenti e collaboratori e borse di studio per studenti meritevoli.

A seguito di una verifica collegiale fra gli insegnanti sono stati selezionati gli studenti meritevoli; questi contributi serviranno a sostenere le spese delle famiglie e gratificare i nostri giovani musicisti. Sono stati 8 gli studenti selezionati, provenienti da varie classi, che avranno, sull’iscrizione al prossimo anno accademico, uno sconto consistente sulla retta.

Il 21 dicembre in occasione del tradizionale Concerto di Natale nella Sala Affreschi della Tadini, gremita di studenti, famigliari, appassionati, sono state annunciate le Borse di Studio consegnate personalmente dal presidente Roberto Forcella che, nell’occasione, rappresentava anche il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno. Nella fotografia, accanto al presidente Forcella e al M° Claudio Piastra, direttore artistico delle attività musicali dell’Accademia Tadini, si trovano gli studenti selezionati: E. Barro, F. Treachi, I. Treachi, S. Zoppetti, E. Gallizioli, N. Rizzi, V. Squazzoni, A. M. Murgila, con loro i docenti.