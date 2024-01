Il punto e il via ai lavori all’IPSEOA De Medici di Gardone Riviera

sabato, 20 gennaio 2024

Gardone Riviera (Brescia) – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi spazi didattici da destinare al trasferimento della scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Gardone Riviera e alla scuola secondaria di secondo grado “IPSEOA C. De Medici“.

“L’area è già cantierizzata ed è stata installata la segnaletica di cantiere – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini -. La consegna dei lavori è stata effettuata alla fine di novembre e la ditta ha due anni di tempo per concludere l’opera. Siamo ampiamente all’interno dei tempi imposti dal PNRR e i fondi non verranno persi. La scadenza contrattuale è fissata al 27 novembre 2025; per non perdere i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza bisogna concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 ed effettuare il collaudo entro il 30 giugno 2026.”

“Nei prossimi giorni entreranno nel vivo le opere di demolizione dell’attuale struttura – ha continuato il Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e all’Istruzione, Filippo Ferrari. L’obiettivo è terminare la prima fase entro il mese di giugno, in modo da rispettare il divieto del Comune di Gardone che preclude la circolazione dei mezzi pesanti nei mesi estivi. Non ci sono motivi di ritenere che i fondi del PNRR siano a rischio. La struttura tecnica della Provincia di Brescia sta lavorando alacremente per portare avanti molti cantieri in contemporanea: se, per motivi organizzativi, i tempi tecnici vengono dilazionati o scaglionati non significa che manchi controllo e attenzione da parte dalla Provincia, ma solo che si vuole ottimizzare il lavoro e garantire una gestione efficiente di tutti i cantieri finanziati dal PNRR.”

L’investimento complessivo ammonta a 3 milioni di euro, suddivisi equamente tra la Provincia di Brescia e il Comune di Gardone Riviera, che ha provveduto anche alla progettazione dell’intervento.

I lavori prevedono:

la demolizione della porzione in elevazione dell’intera struttura, con mantenimento della sola porzione seminterrata esistente e al relativo orizzontamento,

il recupero del piano seminterrato con realizzazione di due aule didattiche, dispensa, blocco servizi igienici, blocco spogliatoi a servizio delle attività al piano superiore. Il recupero prevede la rimozione della pavimentazione, il rifacimento dei vespai, dei pavimenti controterra, l’isolamento termico, demolizioni tramezzature e murature, nuove tramezzature, finiture e impianti;

la formazione di una nuova struttura ad un piano fuori terra, con setti in cemento armato e nuovo solaio di copertura in lastre tipo predalles con sagoma sporgente rispetto alla porzione seminterrata esistente, in cui troveranno collocazione salone, laboratorio di cucina, plonge e bar, servizi, e l’intera scuola media. È prevista anche una terrazza posta di fronte al salone, con copertura a brise-soleil a lamelle mobili, che permetterà agli ospiti di godere il panorama e, in caso di necessità, aumentare la capienza ricettiva.