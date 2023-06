Il programma delle iniziative estive a Campodolcino

giovedì, 8 giugno 2023

Campodolcino – L’estate 2023 a Campodolcino prevede una ricca rassegna di eventi per tutti i gusti.

Molte le proposte dedicate alla bike, un modo green per vivere montagna e natura. Le offerte saranno diversificate tra adulti, con le uscite in e-bike e bambini con lezioni di mountain bike sui sentieri di Campodolcino. La prima domenica di luglio tornerà Enjoy Stelvio Valtellina, con l’apertura della Statale 36 da Campodolcino al Passo Spluga esclusivamente a pedoni e ciclisti dalle 8 alle 12.

Il territorio di Campodolcino sarà inoltre protagonista, a settembre, della prima edizione della Gravel Marathon Vallespluga, la prima in Lombardia che attraverserà la Valchiavenna con un dislivello di 3100 mt.

Gli appassionati di corsa in montagna, non potranno perdere a luglio la Pizzostella Sky running, competizione che si sviluppa attorno ad una delle cime più significative della Vallespluga: il Pizzo Stella. Inoltre con la storica camminata Fraciscio-Angeloga anche i meno sportivi si potranno cimentare in una delle salite più conosciute della zona. Presso il campo sportivo, a luglio, gli appassionati di calcio potranno partecipare al torneo “Memorial NDM” che coinvolgerà tutta la Valchiavenna e oltre e che, come la classica “Caminéda” che si terrà in agosto, permetteranno a grandi, piccini e famiglie di passare una giornata di divertimento in compagnia.

Tanto sport per tutti i gusti, ma non solo. Ci saranno momenti dedicati ai bambini dal lunedì al venerdì con le attività di gioco ed animazione presso lo spazio scuola e presso il Muvis, i pomeriggi di arrampicata outdoor con le guide alpine, le passeggiate a cavallo, e le attività sportive organizzate presso il Centro sportivo.

Gli amanti della musica potranno assistere a concerti classici come quelli della rassegna Alpi Sonanti, oppure ai diversi momenti di musica live che accompagneranno i mercatini dell’artigianato e sapori che animeranno vie e piazze del paese.

Si potranno assaporare i piatti tipici di Campodolcino accompagnati da musica e tanto divertimento alle sagre che animeranno l’estate: Sant’Ermagora a Motta, Boée a Prestone e San Rocco a Fraciscio. Non mancheranno i momenti culturali con le mostre e le serate del Muvis Museo delle Via Spluga, gli aperitivi letterari nel giardino della biblioteca e le serate in cui si starà con “il naso all’insù” per osservare le stelle con l’astronomo.

Anche quest’anno inoltre la comunità accoglierà dal 5 al 19 agosto la 7°Family Heritage Reunion: i discendenti degli emigrati della Val San Giacomo in America, che ogni due anni tornano a Campodolcino per conoscere le loro origini e la valle.

Aprirà la stagione il 24-25 giugno l’evento tanto atteso Spluga Celtica. Campodolcino renderà omaggio alle sue antiche origini con un festival che in Valle Spluga celebra la cultura e la musica dei Celti. Saranno due giorni di rievocazione e festa storica in zona Acquamerla, in un contesto naturalistico particolarmente bello, con ingredienti che spazieranno dalla musica, ai laboratori, alle rievocazioni, agli stand artigianali e gastronomici, per un evento in grado di coinvolgere pubblici diversi e persone di ogni età.