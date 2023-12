Il programma dei festeggiamenti di San Silvestro in Valle Camonica

domenica, 31 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Tutto è pronto per i festeggiamenti di San Silvestro in Valle Camonica. Il ricco cartellone di eventi prevede il Capodanno in piazza – dalle 23 – a Borno, mentre a Ponte di Legno si terrà la fiaccolata alle 19 sulla pista Corno d’Aola, quindi lo spettacolo pirotecnico, musica in piazza XXVII Settembre dalle 17:30 alle 19 e dalle 22 alle 2.

Inoltre a Monno festa in piazza dalle 23 e a Piamborno dalle 20:30 Capodanno insieme nel salone dell’oratorio. Altri appuntamenti a Temù: dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 alle 20 villaggio di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello.

Anche in Alta Val di Sole i festeggiamenti di San Silvestro inizieranno alle 20:30 con la musica di “Nadia e la sua fisarmonica” al Teatro Polo Culturale di Vermiglio.