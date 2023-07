Il piacere del turismo lento a Festival Confluenze in Valle dei Laghi

domenica, 30 luglio 2023

Valle dei Laghi – Immersa nella natura più autentica, la Valle dei Laghi torna ad ospitare dall’1 al 6 agosto “Festival Confluenze”, la manifestazione dedicata al turismo responsabile, lento e rispettoso dell’ambiente, che permette agli ospiti una conoscenza profonda del territorio e di farsi sorprendere dalle bellezze del luogo. Foto @Dennis Pasini/Vitesse.

Giunto alla sua terza edizione, l’evento, organizzato dal Biodistretto della Valle dei Laghi, è stato presentato presso Castel Toblino, alla quale hanno partecipato tra gli altri: il Sindaco del Comune di Cavedine David Angeli, il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori, la Sindaca del Comune di Drena Giovanna Chiarani, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la Vicepresidente del CdA di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e referente per i territori della Valle di Ledro e Valle dei Laghi Francesca Spagnolli, Davide Bortolotti in rappresentanza della Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e Marco Pisoni, Presidente del Biodistretto della Valle dei Laghi.

Il Festival punta ad affermare un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio, rispettandone i luoghi, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente e tutelando gli aspetti culturali, economici e sociali dei territori, con al centro la comunità locale. Il tutto caratterizzato da una scoperta dal ritmo lento.

Il ricco programma mira a far scoprire le peculiarità del territorio, dalle aziende agricole locali ai prodotti enogastronomici fino alla natura circostante, attraverso trekking, spettacoli teatrali itineranti, momenti musicali e workshop. Ecco alcuni appuntamenti:

– Martedì 1 agosto: Il sentiero verso il Paradiso – con Lorenzo Marcolla

Trekking ad anello, con partenza alle ore 15:00 dalla Chiesa di Vigo Cavedine, dalle pendici del Bondone fino a Malga Pian e ritorno dal Castagneto. Al termine si raggiungerà l’Agritur La Betulla, dove Lorenzo Marcolla, agricoltore biologico e guida ambientale escursionistica, racconterà il suo libro “Il sentiero verso il Paradiso”, scritto dopo aver compiuto oltre 4.000 chilometri lungo il Pacific Crest Trail. Seguirà degustazione con i formaggi dell’Azienda Gostner, i prodotti del Panificio Levà e i vini della Cantina Maxentia di Santa Massenza. Iscrizione obbligatoria, trekking e degustazione € 10,00

– Mercoledì 2 agosto: “Trekking e assaggi” Dal lago di Santa Massenza a Padergnone

Trekking ad anello tra olivi e vigneti, con partenza alle ore 15:00 dal parcheggio della Centrale Idroelettrica di S. Massenza. Visita alla mostra “Olivi estremi”, presso l’ex Canonica di Santa Massenza. A seguire, degustazione guidata di quattro diverse tipologie di Olio Evo con il Maestro Matteo Pegoretti e l’Associazione Olivo Estremo Valle dei Laghi, presso la Antica Distilleria Giovanni Poli di Santa Massenza. Iscrizione obbligatoria, trekking e degustazione € 15,00

– Giovedì 3 agosto: Nella terra del Nosiola – con Sara Bonfanti

Percorso ad anello lungo il percorso del Nosiola, con partenza alle ore 15:00 da Ponte Oliveti a Calavino, sui dossi del Lago di Toblino passando della Chiesetta di San Mauro e da San Siro fino a Pergolese, dove sul Dos dei Pini la famiglia Gobber accoglierà i camminatori e Sara Bonfanti, escursionista solitaria che ha percorso l’intero Sentiero Italia CAI e che dialogherà con Marco Albino Ferrari sulla sua esperienza. Seguirà degustazione di prodotti enogastronomici locali con i vini della Cantina Toblino. Iscrizione obbligatoria, trekking e degustazione € 10,00, gratuito solo per l’incontro

– Venerdì 4 agosto:Not(t)e al Castello – con la Ziganoff Jazzmer Band

Alle 21:30 presso il parco di Castel Toblino, si esibirà la Ziganoff Jazzmer Band, fondata da Renato Morelli e formata dai migliori musicisti della nostra regione, che mescola in dosi perfette la musica klezmer, il jazz delle origini e lo swing gitano manouche, con arrangiamenti sempre originali che sanno guidare il pubblico in viaggi indimenticabili. L’evento è realizzato in collaborazione con Associazione Castel Toblino. Iscrizione obbligatoria, spettacolo € 10,00

– Sabato 5 agosto:Due ruote e una passione – con Francesco Ciaghi

Incontro alle ore 17:30 nel giardino di Serendipity Home (via Parti 4, Pergolese) con Francesco Ciaghi che racconterà il suo straordinario viaggio in bicicletta, di oltre 27 mila chilometri, che l’ha portato da Capetown in Sudafrica fino alla sua Val di Gresta, attraversando paesi e culture e collezionando emozioni. Partecipazione gratuita.

Lo stesso giorno, alle ore 20:00 (e replica alle 22:00) si terrà a Castel Toblino uno spettacolo itinerante con la Compagnia Lupus Infabula, con visita al Castello, alla scoperta di tutte le misteriose storie che hanno animato la vita nobiliare nei secoli passati per fare luce tra gli intrighi amorosi, i passaggi segreti, l’incanto del lago e le leggende tramandate nel tempo. Prenotazione obbligatoria, spettacolo e visita € 20,00

– Domenica 6 agosto: La vita a piedi, pratica della felicità – con David Le Breton

Trekking con partenza alle ore 15:00 dal Municipio di Drena fino a Maso Narveol passando dal Sentiero del Sole e dal Santuario della Madonna di Fatima. Al termine del percorso, alle ore 17:00 a Castel Drena, il dialogo con David Le Breton, sociologo e antropologo francese, sarà accompagnato dalla musica dell’Ensemble Fun Music della Banda di Lasino. Iscrizione obbligatoria, trekking, dialogo con l’autore e visita al castello € 10,00

Per il programma completo della manifestazione si invita a consultare il sito: www.gardatrentino.it/it/eventi/festival-confluenze_37906

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria contattando l’indirizzo mail festivalconfluenze@gmail.com o il numero +39 349 3365446. Per l’iscrizione ai vari eventi, il pagamento della partecipazione alle attività andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Biodistretto Valle dei Laghi IBAN: IT33 D 08016 05603 000033391578 (fino ai 10 anni il costo di tutte le attività è di € 5,00).

Lorenzo Miori, Sindaco del Comune di Vallelaghi: “L’evento ‘Confluenze’ è in piena simbiosi con la nostra idea di sviluppo e promozione turistica e ambientale del territorio, rivolta alla sostenibilità e alla mobilità lenta, che stiamo avanzando insieme alle amministrazioni comunali e all’APT Garda Dolomiti. Vogliamo che la Valle dei Laghi non sia solo un territorio di passaggio ma una destinazione ricercata per le sue specificità e per le bellezze che sa offrire.”

David Angeli, Sindaco del Comune di Cavedine: “Confluenze sta diventando un progetto sempre più grande e ambizioso. Questo evento sintetizza il connubio perfetto cultura-territorio, conducendo alla scoperta dell’aspetto culturale della Valle, e la sua tradizione principalmente agricola, grazie ai diversi incontri e trekking in programma.“

Giovanna Chiarani, Sindaca del Comune di Drena: “Data la sua posizione, Drena rappresenta un territorio di cerniera tra il Garda e la Valle dei Laghi, questo grazie anche al prezioso contributo dell’APT Garda Dolomiti. Siamo orgogliosi che ora il nostro Comune rientri all’interno del Biodistretto e rivolgo un particolare ringraziamento agli organizzatori del festival per averci coinvolti e per rendere protagonista anche il castello di Drena nel programma di questa terza edizione.”

Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “È un piacere supportare un evento come ‘Confluenze’ che tocca luoghi d’eccellenza come quelli della Valle dei Laghi, un territorio sempre più ricercato che crede molto nel turismo sostenibile. Gli eventi proposti, come i trekking, vanno in questa direzione, quella di godere del territorio senza sfruttarlo: solo così può emergere il cuore pulsante della Valle, con i suoi prodotti tipici e le peculiarità nascoste, facendo conoscere in questo modo la Valle e valorizzandola.”

Marco Pisoni, Presidente del Biodistretto della Valle dei Laghi: “Come Biodistretto cerchiamo di promuovere al meglio la Valle dei Laghi, seguendo la nostra filosofia che promuove l’agricoltura biologica. Proprio in questa cornice si innesta l’evento di riferimento del Biodistretto, ‘Confluenze’, che accompagnerà le persone a scoprire anche gli angoli più remoti della nostra Valle.”