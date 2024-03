Il patrimonio minerario di Pisogne e Pezzaze sarà valorizzato

martedì, 26 marzo 2024

Pisogne (Brescia) – Un finanziamento da un milione e 400mila euro per valorizzare il patrimonio minerario dismesso della Lombardia. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Grazie a questi progetti – ha dichiarato Maione – recupereremo i siti minerari dismessi con percorsi di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate. I parchi geominerari sono il cuore della Lombardia. Sanno suscitare emozioni straordinarie e sono fonte di attrazione e di conoscenza per migliaia di persone”.

Per la miniera di Pisogne sono stati destinati 700mila euro alla Comunità Montana Sebino Bresciano. La miniera in cui si estraeva ferro non è ancora valorizzata. L’intervento prevede il completamento del I° lotto dei lavori in modo da poter consentire ai fruitori di visitare la prima parte delle gallerie della miniera denominata Quattro Ossi. Il primo lotto si integra con i lavori di riqualificazione sui sentieri, mulattiere, regane, parte integrante del progetto, che sono in corso di completamento. Invece sono stati assegnati al Comune di Pezzaze 162.000 euro per la miniera di ferro (Via del Ferro) già valorizzata denominata “Marzoli”. L’intervento è finanziato alla messa in sicurezza dell’uscita di sicurezza della miniera.

“Regione Lombardia è al fianco delle identità territoriali e delle comunità locali, salvaguardandone la storia, l’ambiente e creando, al contempo, opportunità sia in termini attrattivi che turistici”, commenta il consigliere regionale Diego Invernici (nella foto) di Fratelli d’Italia – rispetto al finanziamento di complessivi 700.000 e 162.000 euro finalizzati alla valorizzazione delle miniere a Pisogne e Pezzaze.

“Una differente fruizione dell’ambiente, che ci porta alla riscoperta delle nostre tradizioni e vocazioni produttive del passato: queste misure vanno a conservare il patrimonio culturale delle comunità, che si sono insediate in queste valli e che hanno contribuito allo sviluppo sociale ed economico del Bresciano e della Lombardia – prosegue il consigliere regionale Invernici -. Con questi interventi si potranno visitare la prima parte delle gallerie della miniera denominata Quattro Ossi e si renderà più sicura e funzionale la “Marzoli”. Il passato e la vocazione produttiva del territorio bresciano potranno così rivivere, con percorsi turistici e didattici ad hoc, essenziali per la loro conservazione, in quanto senza memoria non vi è futuro”.