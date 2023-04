Il nuovo progetto Bike Gourmet tra Valtellina, Valchiavenna e Val Bregaglia

martedì, 18 aprile 2023

Chiavenna – Un segmento turistico in grande espansione, la bicicletta, e un settore di antica tradizione, l’enogastronomia, per una proposta che confluisce nel progetto Interreg “Bike Gourmet“, a coinvolgere Valtellina, Valchiavenna e Val Bregaglia.

Enti pubblici e operatori privati, guidati dal Comune di Buglio in Monte per la parte italiana e dall’Associazione “La Bregaglia” per quella svizzera, grazie al bando Interreg XperAlps Emozioni Alpine, mettono in rete le eccellenze dell’offerta turistica delle tre valli creando un lungo itinerario ciclabile dal Sentiero Valtellina alla ciclabile della Valchiavenna fino al passo del Maloja, valicando il confine e unendo servizi e strutture esclusivi. L’iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo Vertemate Franchi. È stato Walter Sterlocchi, sindaco del Comune di Buglio in Monte, a introdurre il progetto transfrontaliero evidenziando la valenza della proposta che esalta le peculiarità del nostro territorio. Sull’importanza della cooperazione e sulle positive esperienze passate si sono soffermati Maurizio Michael, in rappresentanza del capofila svizzero, e il presidente della Comunità Montana della Valchiavenna Davide Trussoni.

Il progetto ha uno scopo ben definito: la crescita dell’offerta turistica attraverso la valorizzazione degli itinerari ciclabili e delle produzioni enogastronomiche locali. Una “food experience” immersiva che vedrà il settore agroalimentare traino del territorio e i produttori agricoli e artigianali suoi ambasciatori. Interventi materiali e azioni intangibili che, nello specifico, comprendono stazioni di ricarica per le e-bike, griglie e carrelli per il trasporto delle biciclette sugli autobus e spazi di accoglienza nella stazione di Chiavenna, a integrare un servizio già messo a disposizione da Auto Postale Svizzero ma assente nelle nostre valli, per realizzare un collegamento con “Train and bike” di Trenord. Con la predisposizione e la commercializzazione dei pacchetti turistici “Bike Gourmet“, ha spiegato il direttore del Consorzio Turistico Filippo Pighetti, i visitatori appassionati delle due ruote potranno percorrere gli itinerari ciclabili e vivere esperienze per immergersi nella tradizione enogastronomica locale quali visite a cantine vinicole, aziende agricole e crotti, degustazioni e laboratori di cucina, ma anche la partecipazione agli eventi organizzati sul territorio. A guidarli saranno un sito internet e una app che, come ha illustrato Elisabetta Azzetti di Betsoft Noratech, consentiranno agli utenti di acquisire informazioni e di tenere traccia dei loro viaggi.

Ciascun partner farà la sua parte. Il Comune di Buglio in Monte e la Comunità Montana della Valchiavenna realizzeranno una serie di interventi infrastrutturali per migliorare ulteriormente la fruibilità dei percorsi ciclabili. I Comuni di Ardenno e Traona metteranno a disposizione dodici colonnine per la ricarica e e-bike per mettere gli utenti nelle condizioni di vivere nuove esperienze. La Stps, Società di trasporto pubblico della provincia di Sondrio, implementerà i servizi per favorire la mobilità lenta e sostenibile, mentre i partner privati promuoveranno azioni di comunicazione e di commercializzazione dell’offerta bike. Mettere in comune esperienze e buone pratiche, collegare i territori e migliorare i servizi consentirà di sviluppare una proposta turistica integrata di eccellenza, nella sua articolazione e nei contenuti, per soddisfare le richieste di visitatori che non si accontentano di attraversare il territorio che scelgono quale meta delle loro vacanze, ma che hanno il desiderio di viverlo intensamente e di scoprirlo nei suoi diversi aspetti, a partire proprio dalla tradizione agroalimentare.