Il mondo dello sci e i Master Old Stars in aiuto alle popolazioni della Romagna

sabato, 27 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il , con in testa Guido Vaini, molto attivo in Valle Camonica e stazioni sciistiche bergamasche e valtellinesi.

Un pensiero, l’idea e l’iniziativa che prende corpo. Il mondo della montagna diventa solidale con la pianura, le seggiovie rappresentano i trattori, i rifugi alpini sono le aziende agricole, la neve è il frumento…. mille metri di dislivello fanno la differenza ma l amore per il territorio è lo stesso, la passione per il lavoro non cambia, la solidarietà ha un cuore solo, e “Romagna Mia” diventa l’inno nazionale.

Anche lo sci vuole fare la propria parte, e l’iniziativa parte dalla cena sociale dello sci club Ski Mountain di Bergamo, che da 37 anni organizza il circuito di sci Master Old Stars. “Emilia Romagna…mola mia!” appare sull’etichetta di un contenitore di vetro, al cui interno c’è la donazione dei padroni di casa e che subito raddoppia grazie all’adesione degli atleti presenti. Ma l’intenzione, come dice il presidente Guido Vaini, è quella di divulgare l’iniziativa in tutto il mondo dello sci Master, tramite i canali diretti e social, per cercare di raccogliere un contributo rappresentativo. Già al tempo del Covid l’associazione sportiva cittadina si era distinta per aver acquistato alcuni quintali di pasta che erano stati poi devoluti alla Caritas di Bergamo per aiutare i più bisognosi; questa nuova iniziativa intende proseguire il messaggio di aiuto che lo sport, anche a livello di piccole realtà, può e deve dare nei momenti più difficili alle persone in difficoltà.

“E’ vero che molti di noi hanno già provveduto singolarmente – spiega il promotore dell’iniziativa – ma ci è piaciuta l’idea che il mondo della montagna faccia sentire la propria vicinanza e solidarietà alla Romagna. Il Circuito Old Stars che rappresenta il più importante movimento regionale di sciatori Master, intende rafforzare il legame tra montagna e pianura, così vicino per valori umani, dedizione ed impegno professionale, spesso in ambienti naturali difficili ed ostili. Noi veniamo da una stagione sportiva e turistica invernale molto positiva ed è giusto che in questo momento diamo un sostegno morale ed economico a queste popolazioni.”

L’iniziativa diventerà virale nei prossimi giorni, e chiunque potrà aderire con un versamento a propria discrezione direttamente allo sci club Ski Mountain di Bergamo sull’Iban IT65 S05034 11103 000000000 235, con la causale “Emilia Romagna”. Ogni settimana verrà aggiornato un report sulla raccolta che sarà diffuso sui vari social.