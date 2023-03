Il messaggio di Fugatti all’assemblea annuale delegati Alpini di Mezzocorona

domenica, 5 marzo 2023

Mezzocorona – “ A nome mio, della Giunta provinciale e di tutta la comunità trentina, un sincero grande grazie per i tanti momenti che vi vedono quotidianamente impegnati sul territorio al servizio degli altri. Siete un esempio civico e un valore per l’Autonomia trentina, e nessuna ricostruzione mediatica potrà mettere in discussione il vostro spirito solidaristico, la vostra attenzione al prossimo, il vostro rispetto morale verso le persone ”. Così il presiedente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo stamattina all’assemblea annuale dei delegati degli Alpini della Sezione di Trento, riunita oggi a Mezzocorona per il rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente Fugatti ha prima partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera, in Piazza della Chiesa, e poi al corteo che ha sfilato lungo le strade del paese prima di raggiungere il Palarotari, sede dell’assemblea.

Qui, dopo le relazioni del presidente degli alpini trentini, Paolo Frizzi, gli interventi del tesoriere e del revisore dei Conti, e la relazione del presidente della Protezione Civile A.N.A. Trento Lorenzo Pegoretti, il presidente Fugatti ha preso la parola per salutare e ringraziare i tanti delegati presenti, ricordando le tante iniziative e attività svolte sul territorio nel corso dell’ultimo anno.

“Grazie per quanto fate ogni giorno con impegno e dedizione nelle comunità – le sue parole -. Penso a quanto avete fatto durante il difficile periodo del Covid, a come vi siete messi a disposizione della nostra Protezione Civile, al servizio che avete assicurato sui territori. Ricordo all’impegno profuso nella raccolta di mezzi e generi alimentari per le popolazioni purtroppo coinvolte dal conflitto ancora in corso in Ucraina, dove il Trentino ha dato ancora una volta dimostrazione di grande solidarietà, anche con l’operazione della Protezione Civile che ha realizzato un campo d’accoglienza ai confini dell’Ucraina e che vi ha visto protagonisti. Il contributo dato durante il concerto di Vasco Rossi, dove le persone hanno trovato in voi un punto di riferimento, anche nelle piccole cose, si trattasse di fornire una bottiglietta d’acqua o dare un’indicazione stradale”.

Infine, il presidente ha voluto rimarcare l’importante ruolo sociale degli alpini e prenderne le difese anche rispetto ad alcuni attacchi mediatici nati a seguito dell’ultima adunata di Rimini, tema sollevato anche dal presidente Frizzi nella sua relazione. “Non saranno certo delle fantomatiche ricostruzioni giornalistiche a mettere in discussione il valore che rappresentate, il vostro spirito civico, la vostra attenzione al prossimo, il vostro rispetto morale verso le persone” ha concluso il presidente Fugatti.

Presenti all’assemblea, tra gli altri, anche il primo cittadino di Mezzocorona, Mattia Hauser, il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Paccher, e il presidente del Consiglio Provinciale, Walter Kaswalder.