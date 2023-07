Il Luogotenente Fabrizio Panico comandante di Stazione a Pergine Valsugana

mercoledì, 5 luglio 2023

Pergine Valsugana (Trento) – Il Luogotenente Fabrizio Panico nuovo comandante di Stazione a Pergine Valsugana. Cinquantenne, originario di Latina, due lauree (Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione) il Luogotenente Fabrizio Panico (nella foto) arriva a Pergine dopo 28 anni trascorsi in vari reparti dell’Arma, tra cui quelli investigativi di Roma e Latina, Tutela del Lavoro di Roma e nei reparti della territoriale di Napoli e provincia. Il neo Comandante assume il nuovo incarico nel terzo comune del Trentino per estensione e popolazione e che, per posizione è un punto di riferimento anche per i territori e le comunità limitrofe.

Il Comandante di Stazione ha già incontrato il sindaco di Pergine Valsugana Roberto Oss Emer e quello di Tenna Nicolò Perinelli ai quali ha assicurato la massima collaborazione istituzionale anche in sinergia con il Corpo della Polizia locale dell’Alta Valsugana. “Mi prefiggo di poter far bene – l’impegno al servizio della popolazione e delle fasce deboli sarà massimo, mettendo a disposizione di tutti la mia esperienza pregressa nel settore investigativo” , commenta il Comandante della Stazione.