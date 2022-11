Il Gruppo Cassa Centrale, al via la quarta campagna di comunicazione

lunedì, 7 novembre 2022

Trento – Il Gruppo Cassa Centrale ha rilanciato ieri il quarto flight della campagna di comunicazione multicanale nazionale. Prosegue così il percorso di consolidamento identitario, che riafferma i valori di cooperazione, mutualità e localismo incrementando la riconoscibilità sul territorio, anche attraverso una pianificazione locale realizzata grazie al coordinamento della Capogruppo con le singole Banche affiliate.

Il Gruppo – a due anni dall’avvio della prima campagna nazionale – ha voluto ribadire il suo peculiare modo di interpretare, nel quotidiano, il ruolo al servizio delle comunità grazie ad una pianificazione incentrata anche sui territori presidiati dalle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen.

La campagna si articolerà in due filoni complementari e sinergici: una parte “ombrello” nazionale, con l’inclusione anche di alcuni spot durante le partite dei Mondiali di Calcio, e una significativa parte dedicata ai mezzi di comunicazione locali.

Per l’intero periodo saranno cinque i canali media che fungeranno da veicolo per i messaggi della campagna: web, radio, canali TV (in un ricco palinsesto di programmi istituzionali e sportivi sulle principali reti nazionali) stampa, con uscite sulle principali testate nazionali e sui media locali e OOH (Out Of Home) affissioni strategiche localizzate nei territori rilevanti per le Banche del Gruppo.

“Il Gruppo investe con continuità sul nostro brand da oltre due anni – commenta Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – siamo giunti infatti alla quarta campagna nazionale. E se da una parte questa strategia manifesta la volontà di dare consistenza al nostro messaggio a soci e clienti, dall’altra vuole essere la rappresentazione evidente di un nuovo corso della direzione del nostro Gruppo. Sempre più vicina alle nostre banche, al territorio e alle esigenze reali delle persone.”

“Questo quarto flight fa una virata ancora più strategica in direzione della territorialità – ha concluso Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca – a differenza delle prime tre edizioni, infatti, abbiamo lavorato con tutte le Banche affiliate per definire insieme la presenza più coerente nei singoli territori in termini di stampa locale e affissionistica. Le altre grandi novità riguardano la presenza del Gruppo in radio, che avrà non solo spot tradizionali, ma una più significativa collaborazione con gli speaker radiofonici che faranno citazioni ad hoc, in TV durante i Mondiali del Qatar e in alta quota con affissioni in numerose località sciistiche dell’arco alpino durante tutta la stagione invernale”.