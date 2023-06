Il geopoeta Davide Sapienza e il coro Voci Dalla Rocca al Gaver

sabato, 24 giugno 2023

Breno (Brescia) – Dopo la serata inaugurale all’Eremo di Bienno, che nella prima notte d’estate ha emozionato con le letture sulla “cura della casa comune” a cura di Don Guido Menolfi e con i vibranti intermezzi dei cori “Armonie di Bienno” e “Voci dalla Rocca“, il Parco dell’Adamello invita al secondo appuntamento della rassegna dedicata ai festeggiamenti per il suo 40° anniversario.

Domenica 25 giugno, a partire dalla 14:30, l’appuntamento sarà in piena natura, alla Piana del Gaver.

Punto d’incontro il piazzale della Centrale Edison del Gaver (aperta e visitabile per l’occasione), dove il geopoeta Davide Sapienza e il coro “Voci dalla Rocca” hanno costruito insieme “Adamello, la montagna che dona”.

Attraverso la lettura di testi disseminati nel tempo, Sapienza ripercorre trent’anni di esplorazioni e incontri con l’Adamello, in una sorta di cammino di restituzione delle emozioni in cui “la montagna che dona” diventa immaginario e genius loci, crocevia di racconti geografici, scientifici, storici, umani.

In contraltare, le 37 voci del Coro “Voci dalla Rocca”, con una proposta di brani accuratamente selezionati per il 40° anniversario del Parco.

A seguire ci si sposterà verso Malga Blumone per una merenda/degustazione con prodotti tipici di malga e sarà possibile visitare l’impianto di fitodepurazione realizzato dal Consorzio Forestale Pizzo Badile.

L’evento è realizzato in collaborazione con Edison e Comune di Breno