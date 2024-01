Il Garda Trentino fa da richiamo anche d’inverno, Silvio Rigatti (Apt): “Il 2024 si presenta bene”

lunedì, 15 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – In Alto Garda i mercatini di Natale hanno fatto da richiamo e adesso si guarda ai primi appuntamenti dell’anno, partendo da ExpoRiva Schuh in programma fino a domani al centro fieristico di Riva del Garda. Il 2024 si annuncia ricco di manifestazioni e stanno proseguendo le iniziative per destagionalizzare il turismo, sfruttando la primavera e l’autunno.

Tra l’altro quest’anno la Pasqua cade a fine marzo, quindi le prenotazioni turistiche, soprattutto quelle straniere legate alla Germania e all’Austria, anticiperanno di qualche settimana.

“Siamo soddisfatti degli importanti risultati ottenuti con i mercatini di Natale, appena conclusi, sia in termini di manifestazioni sul territorio sia come ospitalità – afferma Silvio Rigatti (nel video), presidente di Apt Garda Trentino Spa -. Il 2024 si presenta bene con la Pasqua alta (a fine marzo ndr) e avremo soddisfazioni già ad aprile e maggio”.

Il Garda Trentino sta crescendo in termini di quantità di presenze, lo scorso anno è stata superata quota 2 milioni e 300mila, sia come qualità, offrendo esperienze differenziate fra le diverse aree e periodi dell’anno. In questo periodo invernale il Garda Trentino offre attività outdoor, cultura, esperienze gastronomiche e a Riva del Garda il grande richiamo di Expo Riva Schuh & Gardabags che vede espositori da 39 Paesi che presentano le ultime novità del settore.

Nelle prossime settimane riprenderenno anche le attività sportive sul lago e le prime regate, in un’annata che vedrà il Garda Trentino teatro di uno spettacolo senza precedenti, i Campionati mondiali giovanili di Vela, ospitati per la prima in volta in Italia, con atleti e tecnici provenienti da 70 nazioni. “La programmazione è ben avviata – conclude Silvio Rigatti – i risultati sarà però legati a un fattore, il meteo, determinante nelle attività turistiche”.

di Angelo Panzeri