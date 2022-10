Il Garda e il mondo della vela piangono Sandro Pellegrini

mercoledì, 26 ottobre 2022

Toscolano Maderno (Brescia) – Addio a Sandro Pellegrini (nella foto), 68 anni, giornalista e cantore del Garda. Era uno dei massimi esperti del mondo a vela. E’ stato per decenni la voce di competizioni leggendarie sul Garda, in particolare la Centomiglia, raccontate sul Giornale di Brescia, Teletutto, Corriere della Sera e Radio 24. Ha collaborato con case editrici, in particolare Mursia, Edisport e Mondadori.

Ha collaborato con la Società Canottieri Garda Salò e la XIV zona FIV, che comprende il Garda, oggi presieduta da Rodolfo Bergamaschi e raccontato la vela ai massimi livelli tra cui le regate di Coppa America nel 1977e nel 2004

Era nato a Toscolano Maderno (Brescia) 68 anni fa, e nonostante la malattia che lo aveva colpito ha raccontato le regate sul Garda, compresa l’ultima Centomoglia. Aveva lanciato la Children Wind Cup, portando i piccoli pazienti oncologici in barca, aveva tenuto lezioni nelle scuole oltre che convegni, tra cui una speciale serata su Luna Rossa e la vela a Ponte di Legno (Brescia) nell’agosto 2021.

Grande cordoglio è stato espresso alla moglie Gabriella da amici mondo della vela a livello locale e nazionale. I funerali saranno celebrati venerdì 28 ottobre, alle 15, nella parrocchiale di Sant’Andrea, a Toscolano Maderno. Un saluto a Sandro e vicinanza alla famiglia dalla nostra redazione.