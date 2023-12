Il direttivo First Cisl Sondrio approva il rinnovo del contratto nazionale Abi

sabato, 16 dicembre 2023

Chiuro (Sondrio) – Alla presenza del segretario generale First Cisl Lombardia, Andrea Battistini, si è riunito il Direttivo First Cisl Sondrio. La discussione si è svolta in modo particolare sul rinnovo del contratto nazionale Abi dello scorso 24 novembre.

“Un accordo importante per la categoria, con significativi aumenti retributivi – ha sottolineato Andrea Battistini – che diventa riferimento anche per altri settori e comparti, a partire dal prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito cooperativo”.

“La transizione digitale e le aggregazioni – ha proseguito – stanno avendo degli impatti pesanti nel mondo bancario e appaiono inarrestabili, con continue riduzioni del personale e della presenza fisica delle banche nei territori. Per questo motivo l’accordo deve considerarsi un punto di partenza, e non di arrivo perché è necessario governare i cambiamenti in una logica condivisa di sostenibilità economica e sociale: la cabina di regia rafforzata dall’accordo nazionale e la possibilità di attivare forme di partecipazione dei lavoratori, con modalità da definire a livello aziendale, vanno in questa direzione.”

“In un territorio come quello di Sondrio dove la presenza delle banche è sempre stata uno stimolo per l’economia locale la firma di questo contratto è il giusto riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi da sempre vicini a tutti i clienti – commenta il segretario generale Francesco Della Marianna –. Ora però è necessario che tutti i protagonisti, avvalendosi della partecipazione dei lavoratori, mantengano alto il livello di qualità e di presenza all’interno del territorio.