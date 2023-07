Il decimo anno del Muse: l’intervento di Vittorio Sgarbi

sabato, 22 luglio 2023

Rovereto (Trento) – Nel giorno dei festeggiamenti per il decimo anno del Muse, il sottosegretario e presidente del Mart Vittorio Sgarbi si unisce al gaudio del presidente Stefano Zecchi e del direttore Michele Lanzinger, nel giorno dei festeggiamenti per il decimo anno del Muse, osservando che tra le imprese più notevoli dell’autonomia trentina c’è l’invenzione di musei che, nella consapevolezza e nella esaltazione dell’identità, rispecchiano esemplarmente i valori universali dell’arte e della scienza.

“Si è trattato di buoni investimenti, perché non si ha identità senza cultura, e la cultura, per quanto autonoma, è un bene di tutti. 10 anni di Muse sono la dimostrazione di una scelta felice della Provincia trentina, che non si è limitata a difendere il proprio patrimonio naturale e culturale, ma ha creato un museo sociale di carattere internazionale la cui finalità didattica ha realizzato, modernamente, il modello delle Enciclopedie settecentesche.

Il sapere non dev’essere riserva di pochi ma consapevolezza di molti. Il 2023 è un anno felice perché vede la riuscita di questo museo dell’uomo, dalle prime tracce della vita alle conquiste della scienza moderna. Dopo 10 anni di risultati che seguono i 20 anni del Mart di Rovereto. Due anniversari che indicano la vittoria e la centralità dell’autonomia trentina. Mart e Muse festeggiano quest’anno i valori universali dell’Arte e della Scienza”, il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi.