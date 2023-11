Il Coro Paganella diretto dal Maestro Vadagnini al teatro di Villazzano

venerdì, 17 novembre 2023

Villazzano (Trento) – Un incontro artistico inaspettato ed inconsueto: il canto montano di tradizione popolare Coro Paganella diretto dal Maestro Claudio Vadagnini popolare e la danza contemporanea della compagnia L’Altro Movimento di Wally Holzhauser e come negli incontri di viaggio diventa uno scambio di identità, caratteri e mondi. L’evento – inserito negli itinerari musicali in viaggio – è in programma domenica 19 novembre alle 17 al teatro di Villazzano.

Se è vero che l’arte contemporanea tutta è alla ricerca di nuove sperimentazioni e contaminazioni, possiamo considerare questo “Incontro di viaggio”, inteso come incontro di vita e confronto fra le arti, un sodalizio particolarmente originale.

Il coro Paganella composto da ventisei cantanti, con le armonie e le voci depositarie della storia e dell’animo delle comunità alpine, si confronta con 11 danzatrici, ragazze e giovani donne esperte nella danza contemporanea, formatesi nella scuola di danza contemporanea L’Altro Movimento nel rigore di una tecnica accademica nata in un periodo storico, quello del ‘900, crogiuolo rivoluzionario di tutte le arti.

Due artisti dunque: un Maestro di canto e direttore di coro, Carlo Vadagnini, desideroso di trovare un nuovo modo di porre il coro al pubblico interagendo con altri generi apparentemente lontani nella loro ricerca e l’insegnante-coreografa Wally Holzhauser che è da sempre aperta a sperimentazioni e confronti, danzando in spazi non convenzionali, collaborando con musicisti, attori, cantanti, pittori.

Questo confronto, però, rappresenta un salto ancora più azzardato in una nuova visione di spettacolo dove la disponibilità, la diversità, la curiosità ed il rispetto artistico ne sono l’essenza; un lungo viaggio, che avvicina i canti delle montagne ai movimenti ricercati della danza contemporanea. Un’occasione per assistere alla capacità dell’arte di abbattere le barriere culturali e generazionali, creando un ponte di comprensione tra le persone.