Il console filippino ringrazia Trento per il rimpatrio della salma di Freya Macatangay

martedì, 14 novembre 2023

Trento – Il grazie del console filippino per il rimpatrio della salma di Freya Macatangay. Incontro tra la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e il console generale delle Filippine Elmer G. Cato, in visita in tutto il Trentino. Sono circa 250 i filippini in città, una comunità abbastanza numerosa e che si può dire certamente bene integrata.

Il console ha espressamente chiesto alla vic esindaca di ringraziare tutti i concittadini per il sostegno dato alle spese di rimpatrio della salma della giovane Freya Macatangay, morta investita da una moto lo scorso 28 settembre, e per la vicinanza della comunità trentina alla famiglia in lutto.

Nel corso della chiacchierata la vicesindaca Bozzarelli ha illustrato al diplomatico le caratteristiche socio-economiche e culturali del capoluogo.