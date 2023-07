Il Comune di Spormaggiore entra nella Geas

mercoledì, 26 luglio 2023

Spormaggiore (Trento) – Il Comune di Spormaggiore (Trento) entra nella Geas (Giudicarie Energia Acqua e Servizi), la società può vantare la rappresentatività di tutti i comuni dell’area “Altopiano della Paganella”, una competenza sempre più ampia e potenziata, che sancisce un riconoscimento unanime ed indiscutibile della qualità dei servizi offerti. Davanti al notaio è stata ufficializzata l’entrata del Comune di Spormaggiore nella compagine sociale di Geas Spa.

Nel settembre scorso, l’amministrazione del Comune dell’Altopiano della Paganella, aveva espresso la volontà di far parte della società giudicariese. Dopo l’iter richiesto per gli adempimenti formali e le opportune verifiche da parte degli enti competenti, la firma dell’atto che sancisce formalmente l’acquisto di 6600 azioni da parte del Comune di Spormaggiore che, insieme ad altri 31 comuni, ad ACTC Terme di Comano, Comunità di Valle delle Giudicarie, Consorzio BIM del Sarca, Consorzio BIM del Chiese e Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, formano ad oggi, la compagine sociale della società in house con sede a Tione.

All’atto erano presenti (nella foto) Valter Paoli, presidente Geas e Mirco Pomarolli, sindaco di Spormaggiore

“Questa nuova partecipazione – ha spiegato il presidente Paoli – ha una duplice valenza: non solo chiudiamo l’ingresso in società dell’intero territorio dell’Altopiano della Paganella, ma Spormaggiore rappresenta anche il primo comune della Val di Non che entra in Geas Spa. Il nostro obiettivo è avere più soci possibile e offrire loro un maggior numero di servizi di qualità; l’intenzione quindi, è quella di portare opera e know-how sia in Val di Sole che nella bassa Val di Non. Oltre alla gestione e all’analisi dell’acqua destinata al consumo umano, alla gestione calore, alla videosorveglianza e altre attività collaterali, stiamo valutando con grande interesse, la possibilità di offrire ai comuni, servizi digitali, vale a dire figure professionali che gestiscono la parte digitale delle amministrazioni che spesso rappresentano per queste, un vero e proprio cruccio, a causa della normativa in ambito di privacy e di gestione quotidiana dei dati. Per questo recentemente, il nostro cda ha assunto una delibera di cercare un soggetto destinato ad effettuare tali attività, in verità, non solo per risolvere problematiche inerenti la digitalizzazione ma anche per occuparsi della telegestione dei vari servizi che proponiamo”.

Il Comune di Spormaggiore potrà usufruire della qualità del supporto tecnico e amministrativo proposto da Geas Spa. Soddisfazione nelle parole del sindaco Mirco Pomarolli: “Dopo esserci resi conto dell’impossibilità di occuparci, come amministrazione, della gestione acqua, è diventata un’urgenza oltre che un’esigenza, disporre dell’ausilio di una società che avesse le professionalità adeguate per gestire questo settore che sta diventando sempre più importante. Gli altri quattro Comuni dell’Altopiano sono già annoverati in Geas Spa, quindi non abbiamo fatto altro che allinearci, anche in qualità di territorio “ponte” tra Paganella e Val di Non. Per quanto riguarda i servizi, siamo partiti con la gestione acqua anche perché è un settore che coinvolge un nostro importante “progetto pilota” in Trentino, per la telelettura dei consumi. Dopo il campionamento durato un anno, non più tardi di un mese fa abbiamo acquisito altri 200 contatori digitali. Oltre alla gestione acqua, siamo particolarmente interessati anche ai servizi legati alla gestione delle centrali termiche e a quello in cantiere della digitalizzazione”.