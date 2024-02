Il comitato una chance per Chico Forti fa sentire la voce a Trento

giovedì, 8 febbraio 2024

Trento – Il 65esimo compleanno di Chico Forti (nella foto) è stato festeggiato stamani a Trento da zio Gianni con Wilma e dagli amici storici del Comitato.

Una Chance per Chico. Il gruppo si è ritrovato nel cortile di Palazzo Benvenuti, sede della Banca del Trentino Alto Adige in via Belenzani, dove è posta la statua in marmo candido di Carrara dedicata a Chico e finanziata dalla famiglia Bocelli.

Proprio oggi il grande artista sarà in visita in carcere in Florida con la famiglia per festeggiare l’imprenditore trentino incarcerato ormai da 25 anni dopo una condanna per l’accusa di omicidio.

Ribadita la volontà di proseguire nell’azione di sensibilizzazione per favorire il rientro in Italia in base alla Convenzione di Strasburgo.

Nel frattempo chi da anni segue la vicenda di Chico Forti ha lanciato un nuovo slogan: ai tradizionali #chicofortifree e #unachanceperchico si affianca #ChicoFortisonoio