Il ciclismo trentino in festa a Andalo

sabato, 2 dicembre 2023

Andalo – Un momento di incontro per ripercorrere insieme i momenti salienti di questo 2023, premiare squadre e atleti particolarmente meritevoli e presentare il movimento ciclistico giovanile. Sono gli ingredienti della “Festa del ciclismo Trentino” che si è svolta questo pomeriggio al Palacongressi di Andalo. All’incontro annuale organizzato dal Comitato Provinciale Trentino della Federazione Ciclistica Italiana erano presenti dirigenti, allenatori, atleti e genitori di tutte le società sportive ciclistiche trentine.

Nel suo intervento l’assessore allo sport Mattia Gottardi ha voluto portare il grazie da parte di tutta la Comunità trentina e della Giunta provinciale alla grande famiglia del ciclismo. Rivolgendosi ai volontari e alla presidente Giovanna Collanega il neo assessore allo sport ha sottolineato come “vi siamo riconoscenti per l’instancabile impegno a favore dei nostri giovani. Grazie per la vostra dedizione, per quello che trasmettete e per diffondere i valori del Trentino che il ciclismo incarna pienamente.”