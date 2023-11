Il Brescia Calcio Femminile ospite del Panathlon Club Vallecamonica

lunedì, 27 novembre 2023

Breno (Brescia) – Una serata di calcio femminile quella dedicata dal Panathlon Club Vallecamonica nella conviviale di novembre; ospiti del Club presieduto da Ottavio Bonino la Presidente del Brescia Calcio Femminile Clara Gorno e le calciatrici Veronique Brayda e Serena Magri.

All’inizio della serata il Presidente Bonino ha annunciato ai soci presenti la data della Conviviale degli auguri natalizi, il 7 dicembre presso Borgo Glazel a Piamborno alle ore 20, preceduta da una Messa di suffragio per i soci e amici defunti; sarà anche l’occasione per la consegna dei Premi Panathlon 2023 e, a questo riguardo, il Presidente ha anche ricordato il recente accordo con la Comunità Montana di Vallecamonica per l’istituzione del Premio Fair Play.

Successivamente Bonino ha introdotto le ospiti ripercorrendo la storia del calcio femminile nel mondo (la sua nascita ad inizio ‘900), in Italia (1946 prima partita ufficiale tra San Giusto e Triestina), a Brescia (1985 viene fondata l’ACF Brescia), sottolineando le conquiste ottenute, fino alla legge sul professionismo dello scorso anno. La parola è poi passata alla Presidente Gorno del Brescia Calcio Femminile che ha ringraziato per l’invito e ha spiegato la filosofia che l’ha portata a rilevare il Brescia nel 2021: ‘Amicizia, rispetto degli altri e spirito sportivo sono i tre valori che vogliamo trasmettere con il calcio. Da donna, da mamma voglio lasciare un mondo migliore alle mie figlie ed è per questo che ho intrapreso questa avventura, ho strutturato un settore giovanile che oggi conta 230 ragazze tesserate, dobbiamo far valere i nostri diritti perché siamo Brescia, siamo la Leonessa d’Italia in un mondo dove le donne, e i fatti degli ultimi giorni lo dimostrano, sono ancora deboli’. La Presidente ha poi parlato della sua esperienza di volontariato in Africa, dei ‘Punti Brescia’ per relazionarsi con il territorio, della Scuola Calcio Elite, e dell’esperienza con i calciatori disabili. ‘Ecco, con questi progetti Brescia vuole fare la differenza, sul campo e fuori’.

Il microfono è poi passato a Veronique Brayda, centrocampista del Brescia, bergamasca di Castione della Presolana con la passione per il calcio sin dall’infanzia, i primi calci in alta Val Seriana, poi Ponte Nossa con calciatrici sempre più grandi di lei e quindi la scelta di Brescia con il Presidente Cesari, dividendosi tra la Squadra primavera e la prima squadra. ‘Il grazie lo devo alla mia famiglia, in primis a mia mamma che mi ha sempre accompagnata un po’ qui e un po’ là agli allenamenti nonostante l’attività alberghiera. E’ un’esperienza il calcio che mi ha fatto e mi fa crescere ogni giorno. Ad un certo punto volevo smettere, poi ho incontrato la Presidente Gorno che mi ha ulteriormente spronato e continua a farmi crescere a livello umano e come calciatrice’.

‘Diventa il tuo sogno è il motto del Brescia Calcio Femminile e noi vogliamo continuamente rincorrere questo sogno ed essere la capitana di questa squadra è per me un grande orgoglio’ E’ toccato poi a Serena Magri prendere la parola e descrivere il suo percorso tecnico ed umano ‘Ho iniziato con il Brescia a 6 anni e ho sempre vestito la maglia azzurra del Brescia; al paese giocavo con i maschietti, poi l’Oratorio a Castegnato e un provino con il Brescia che mi ha preso tra le sue fila. Ho avuto l’onore di essere allenata da Milena Bertolini, ho giocato con la Bonansea e la Girelli e questo a 15 anni, in panchina Piovani fino alla finale di Coppa Italia persa ai rigori con la Juve’. ‘Non penso solo al calcio, c’è un piano B che è quello degli studi, anche se non è semplice conciliare il calcio con l’Università a Torino e la vita personale e affettiva, ma per ora riesco’. Successivamente le domande del Presidente Bonino e dei soci hanno riguardato diversi aspetti del Brescia Calcio Femminile. La Presidente Gorno ha parlato di come concilia famiglia e calcio essendo sposata con l’ex calciatore del Brescia Marco Zambelli, ora allenatore della Primavera del Brescia Femminile ‘Non è facile, ogni tanto si litiga, ma l’obiettivo è comune, sia in ambito familiare che sportivo e questo rende le cose più facili’.

La Presidente Clara Gorno ha anche parlato dell’Associazione Dharma, del volontariato con le suore Comboniane, Canossiane e Camilliane nel nord del Kiwu con i bambini ed i lebbrosi, ‘ho avuto la fortuna di nascere bene e mi sembra normale fare qualcosa per il prossimo, in Africa hanno fondato la Santa Clara School dove accogliamo e istruiamo gli ex bambini e bambine soldato’. Veronique Brayda ha ancora sottolineato l’orgoglio di essere la capitana della squadra ‘un ruolo importante, che si rapporta al mister Nicolini, che incita la squadra a reagire nei momenti no ed io ringrazio tutte le mie compagne per il rispetto che hanno per questo ruolo’. Serena Magri ha poi ribadito che ‘il capitano serve per i mille problemi che una squadra può avere, sia a livello tecnico che relazionale’.

Le domande dei soci hanno approfondito il legame tra Brescia Calcio Femminile e la Vallecamonica (‘abbiamo avuto rapporti con l’US Rondinera e adesso con l’US Darfo Boario’), il Fair Play che le ragazze mostrano durante le loro partite, il valore di confrontarsi con le professioniste, il crescere anche umanamente nel rispetto delle regole, degli orari, degli allenamenti, e il futuro del progetto Brescia ‘voglio riportarlo in Serie A – ha risposto la Presidente Gorno – migliorando il Settore Giovanile e acquisendo sempre più professionalità nell’ambito tecnico delle diverse squadre’.

Il presidente Bonino ha poi, in conclusione, ringraziato le ospiti e consegnato loro il gagliardetto del Club e un libro dedicato alla carriera ciclistica di Francesco Moser, già ospite nel 2023 del Club.