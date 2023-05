Il Bim dell’Adige ha approvato il rendiconto di gestione

giovedì, 4 maggio 2023

Trento – Bim dell’Adige: via libera al rendiconto di gestione. “Molti sono stati i progetti portati a compimento nel corso di un intenso 2022. Per citarne uno, forse quello più significativo, il progetto “Fotovoltaico per le famiglie” che, attraverso un impegno di 2 milioni di euro, ha visto finanziare oltre 800 contributi a favore di famiglie trentine per la realizzazioni di nuovi impianti che contribuiranno all’autonomia energetica di cui abbiamo bisogno”, questo il commento del presidente del Bim Adige Trento Michele dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del Consorzio del Rendiconto 2022.

L’Assemblea, riunitasi presso la Sala Alberto Silvestri del Dipartimento di Economia, ha approvato la delibera con voto unanime. L’avanzo di amministrazione è di 8.260.193 euro

Nel corso della seduta sono emersi, attraverso gli interventi dei sindaci e dei delegati dei 105 comuni che compongono il Consorzio, molti spunti di riflessione e confronto.

“Abbiamo raccolto i nuovi obiettivi e le nuove sfide verso le quali dedicare i nostri prossimi sforzi” ha confermato il presidente citando “il grave tema della siccità e della crisi idrica. I cambiamenti climatici saranno al centro delle prossime scelte su cui lavorare e investire, così come sostenuto negli accalorati interventi del Sindaco Andrea Brugnara di Lavis e Rinaldo Maffei di Nomi”.

Il presidente confermando e condividendo i citati interventi, ha assicurato che il Consiglio direttivo del Consorzio sta già lavorando in questa direzione, affermando che “in una terra dell’Autonomia come la nostra, è forte il dovere di essere noi per primi attori e protagonisti delle scelte del nostro futuro”.

Bontempelli ha infine voluto ringraziare i colleghi del Consiglio Direttivo, la Struttura del Consorzio e tutti i sindaci, ricordando inoltre che il Bim nel prossimo futuro intende essere assolutamente in prima linea su progetti innovativi e lungimiranti, insieme alla Provincia, agli altri Consorzi e alla Federazione delle Cooperative, lavorando sulle nuove sfide da affrontare come, ad esempio, la costituzione delle Comunità energetiche.

“Le Comunità energetiche – la conclusione di Bontempelli – sono oggi uno degli importanti obiettivi su cui stiamo lavorando convinti di poter essere protagonisti a fianco dei nostri comuni di questa nuova frontiera”.