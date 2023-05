Il 52° Trofeo Vallecamonica abbraccia il territorio

mercoledì, 10 maggio 2023

Malegno – Mancano poco più di due settimane al 52° Trofeo Vallecamonica, la cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Brescia valida come quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023, che si disputerà dal 26 al 28 maggio sulla celeberrima ascesa che unisce Malegno, Ossimo e Borno.

L’attesa per l’evento, valido anche per il Trofeo Velocità Montagna Centro e Nord, si sta facendo febbrile e si prepara a colorare di festa il territorio della Vallecamonica che da sempre è legato a doppio filo con questa manifestazione il cui esordio risale al lontano 1964. Il tracciato di 8.550 metri attraversa infatti il cuore della Valle e nei comuni di Malegno, Ossimo e Borno fervono i preparativi per rendere questo appuntamento annuale ancora più indimenticabile.

“Malegno accoglie con trepidazione il Trofeo Vallecamonica – ha detto Paolo Erba, Primo Cittadino del centro che ospita paddock e partenza – un evento diventato ormai parte integrante della vita della comunità. Oltre all’innegabile aspetto turistico e sportivo, che coinvolge operatori ed appassionati, durante tutti questi anni si sono creati incontri, relazioni, momenti comuni che hanno reso questa corsa un momento atteso dalla popolazione che modifica i propri spazi e i propri cuori per accogliere piloti, sportivi e organizzatori”:

“Da sempre la Malegno-Ossimo-Borno è una manifestazione che racchiude storia, promozione del territorio ed agonismo – ha aggiunto Cristian Farisè, Sindaco di Ossimo – Come amministratori siamo orgogliosi di ospitare una gara come questa e il nostro impegno è volto a far sì che diventi sempre più importante. Ringraziamo tutto lo staff dell’Automobile Club Brescia che nel tempo ha scelto di condividere con noi questo percorso sportivo e di valorizzazione territoriale. L’augurio che ci facciamo, guardando alle edizioni future, è quello di poter fare il salto di categoria tanto desiderato e altrettanto impegnativo da raggiungere”.

“La Malegno-Ossimo-Borno rappresenta l’inizio della nostra estate – ha concluso Matteo Rivadossi, Sindaco di Borno che ospita l’arrivo e la cerimonia di premiazione – Ormai è una di quelle manifestazioni storiche che fanno parte del nostro DNA. Tutti fin da bambini si aspettava di vedere l’arrivo della gara, i piloti, le auto, la festa e anche oggi se sono passati più di cinquant’anni l’emozione è ancora quella di una volta. La testimonianza la si vede al Panzen, diventata una tribuna naturale dove ci ritrova anno dopo anno. Come istituzione non possiamo che essere soddisfatti e supportare questo evento che l’ACI promuove da tanti anni. Ci piace pensare che l’ottimo livello di oggi possa essere trampolino di lancio per tentare la scalata alla titolazione continentale”.

Le iscrizioni al 52° Trofeo Vallecamonica chiuderanno il prossimo 22 maggio. Informazioni e dettagli su trofeovallecamonica.it