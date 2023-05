Il 2025 sarà l’anno dei Musei dell’Euregio

domenica, 14 maggio 2023

Ala – In seno alla presidenza trentina dell’Euregio, la riunione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale che si è tenuta ad Ala ha deciso che il 2025 sarà nuovamente l’anno museale dei tre territori. Lo scopo è mettere in rete i musei dell’Euroregione, a cinque secoli dalle guerre contadine tirolesi dell’anno 1525.

L’Anno dei musei dell’Euregio 2025 prende infatti spunto da questo evento storico per affrontare, in un contesto museale, questioni attuali. Quali tensioni caratterizzano la società contemporanea, come garantire uno sviluppo sostenibile, quali le opportunità in momenti di crisi e conflitto: a queste e altre questioni cruciali sono invitati a rispondere i musei dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, che puntano ad affrontare le questioni culturali emergenti del nostro tempo all’insegna del motto “Museo. Pensa oltre!”.

L’obiettivo è quello di ottenere la più ampia partecipazione per affrontare i temi da diverse prospettive e offrire ai visitatori esposizioni, installazioni, eventi e altre iniziative in cooperazione con altre istituzioni culturali, scientifiche e formative che gravitano sui tre territori. Le bozze dei bandi di finanziamento delle tre provincie sono state approvate dal gruppo direttivo; in una fase successiva i tre territori provvederanno ai bilanci corrispondenti per pubblicare il bando relativo ai musei entro settembre 2023. Ulteriori coordinamenti e preparativi sono in corso.