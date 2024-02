II prefetto Santarelli in visita alla Fondazione Mach

giovedì, 8 febbraio 2024

San Michele all’Adige (Trento) – ll presidente della Fondazione Edmund Mach, Mirco Maria Franco Cattani, ha ricevuto stamani la visita del Commissario del Governo Filippo Santarelli.

Presso la sala specchi nell’ex monastero agostiniano sono state presentate le attività della Fondazione per proseguire poi con una approfondita visita al campus. Il prefetto ha preso visione degli ultimi sviluppi della ricerca e della sperimentazione in FEM, delle dotazioni tecnologiche di avanguardia ed ha visitato laboratori della scuola.

Tappa, dunque, alle serre che ospitano le attività di miglioramento genetico della vite e al fenotipizzatore, dalla biotremologia alle camere di crescita per le micropropagazioni delle piante, passando per i laboratori dedicati ai big data e al sequenziamento dei genomi per arrivare al laboratorio sensoriale, agli strumenti per l’analisi dei composti volatili e alla piattaforma di tracciabilità.

Infine, come ormai è tradizione per le visite al campus di San Michele, il percorso si è concluso nella cantina storica.