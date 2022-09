Identità Golose, Consorzio Garda DOC protagonista di quattro eventi

sabato, 3 settembre 2022

Puegnago sul Garda – Ascovilo e Regione Lombardia alleate nel segno dell’eccellenza enogastronomica insieme con Identità Golose. Al via martedì 6 settembre con il Consorzio Garda Doc protagonista delle serate dedicate a “vini e chef della Lombardia” negli spazi dell’hub di cucina internazionale di Milano.

L’eccellenza enogastronomica lombarda conquista la scena milanese dove per tre mesi sarà protagonista con “Vini e chef della Lombardia”.

La rassegna enogastronomica, sostenuta dalla Regione Lombardia attraverso il Programma di sviluppo rurale, nasce dalla collaborazione di Identità Golose Milano (l’hub di cucina internazionale in via Romagnosi 3) con Regione Lombardia e Ascovilo (Associazione dei 13 Consorzi di Tutela Vini Lombardi).

Apertura dedicata al Consorzio Garda DOC protagonista nel mese di Settembre di quattro eventi dove il piacere dell’alta cucina si unirà a quello dei vini spumanti e varietali Garda DOC. Il 6 settembre l’apertura alle 18 sarà con una masterclass condotta dal Consorzio di Tutela che prevede la presentazione della denominazione e le sue peculiarità. Al centro della masterclass l’inconfondibile terroir enologicamente vocato e il percorso qualitativo in chiave sostenibile promosso dal Consorzio.

“Mai come in questo momento penso che si percepisca la necessità di fare un lavoro organico di valorizzazione dei vini di Lombardia – ha rimarcato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo – in particolare a Milano che rappresenta una grande eccellenza del Made in Italy per la moda, la ristorazione, la cultura. Partiamo dalla consapevolezza di ciò che di grande c’è in Lombardia : Ascovilo ha l’ambizione di promuovere una carta dei vini che possa esprimere tutte le denominazioni doc e docg dei nostri 13 consorzi . Siamo presenti nei mercati di tutto il mondo ma siamo poco presenti a Milano , non possiamo affidarci solo alla generosità e passione del ristoratore ma dobbiamo promuovere occasioni ulteriori rispetto a quelle esistenti perchè i consumatori conoscano ed apprezzino i vini di Lombardia prima del grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. E’ un percorso, non semplice, che richiede di unire le forze dei Consorzi e degli Chef ristoratori “.

“Milano è la vetrina della Lombardia sul mondo. La nostra regione può vantare eccellenze enogastronomiche straordinarie che non sono solo veicolo di promozione, ma anche volano economico in un momento di difficoltà per le imprese. La collaborazione con Ascovilo è sempre più stretta e stiamo raggiungendo risultati molto positivi nell’ottica di valorizzare i vini come carta di identità dei territori. In questo l’alleanza con i ristoranti e gli chef è fondamentale e ringrazio Identità golose per l’opportunità”, aggiunge l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

Stesso piglio per il Consorzio Garda Doc. “Stiamo lavorando per far crescere in maniera uniforme un comprensorio produttivo dalle grandi potenzialità – ha evidenziato Paolo Fiorini, presidente Consorzio Tutela Vini Garda Doc – e per far questo riteniamo indispensabile condividere progettualità strategiche sia con Ascovilo sia con realtà ormai storicamente affermate nel settore come Identità Golose Milano. L’idea di base che culliamo da tempo è quella di creare un forte aggancio mentale che colleghi i vini del Garda Doc, le bollicine ma soprattutto i vini varietali, al comprensorio del Garda. L’iniziativa Vini e Chef della Lombardia va esattamente in questa direzione: puntare all’emozione per imprimere nella memoria sensazioni e sapori di questo ricco comprensorio produttivo, che dalla Valtenesi tocca il Mantovano e si spinge fino al Veronese”. “Siamo molto lieti di dare il via a questa collaborazione con Regione Lombardia e Ascovilo – Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi. Il nostro impegno è da sempre rivolto a promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane e i loro principali interpreti, che negli spazi dell’Hub Identità Golose Milano trovano un terreno fertile per esprimersi. Con il ciclo Vini e Chef della Lombardia vogliamo raccontare e valorizzare l’eccellenza lombarda attraverso il naturale connubio tra la produzione enoica dei suoi diversi territori e il lavoro di alcuni degli chef più affermati che quotidianamente celebrano la regione Lombardia nei loro piatti”.

PROGRAMMA SERATE GARDA DOC

martedì 6 settembre

Ristorante Casa Leali, Puegnago sul Garda (Brescia)

cena a cura dello chef Andrea Leali

martedì 13 settembre

Ristorante Capriccio, Manerba del Garda (Brescia)

cena a cura della chef Giuliana Germiniasi

martedì 19 settembre

Ristorante Senso dell’EALA Hotel, Limone sul Garda (Brescia)

cena a cura degli chef Alfio Ghezzi e Akio Fujita

martedì 23 settembre

L’Osteria H2O Moniga, Moniga del Garda (Brescia)

cena a cura degli chef Saulo Della Valle e Mirco Bosio