giovedì, 15 dicembre 2022

Bolzano – I vertici di Sparkasse nominati nel Consiglio di Amministrazione di CiviBank. I vertici della capogruppo Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano sono stati nominati nella governance della controllata CiviBank.

La banca friulana ha, infatti, proceduto alla designazione per cooptazione di Gerhard Brandstätter (Presidente Sparkasse), Carlo Costa (Vice-Presidente Sparkasse) e Nicola Calabrò Amministratore Delegato e Direttore Generale Sparkasse) nel Consiglio di Amministrazione di CiviBank (Calabrò, Brandstätter e Costa © foto Sparkasse).

“Siamo orgogliosi – hanno commentato i neoeletti amministratori – di poter mettere la nostra esperienza al servizio di CiviBank che, anche grazie all’inserimento della stessa nel Gruppo Sparkasse, siamo certi raggiungerà nuovi obiettivi di efficienza e di crescita in un’ottica di valorizzazione del territorio, della comunità e dell’economia locale”.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato come Vice-Direttore Generale di CiviBank Luca Cristoforetti che svolge al contempo la funzione di responsabile di direzione in Sparkasse.