I parcheggi di Confcommercio Trentino per gli associati

mercoledì, 29 novembre 2023

Trento – Circa 250 parcheggi in più per gli operatori del centro storico di Trento e per i loro dipendenti: Confcommercio Trentino nei weekend natalizi, e fino al 7 gennaio, rende disponibile il proprio parcheggio e quello adiacente di Seac Spa per far fronte alla maggiore richiesta di stalli di sosta prolungata e per alleggerire il carico nei posteggi del centro cittadino.

Si chiama “C’è posto per te” l’inziativa di Confcommercio Trentino che da sabato 2 dicembre fino a domenica 7 gennaio 2024 consentirà gratuitamente agli associati del centro storico cittadino ed ai loro collaboratori di parcheggiare nella sede di via Solteri 78. Circa 250 posti che si aggiungono a quelli già presenti in città ma che costituiscono una valida alternativa alle altre soste, consentendo così di liberare stalli per turisti e visitatori nei weekend dal forte afflusso per lo shopping natalizio e per le visite ai mercatini.

“L’iniziativa – spiegano il presidente ed il vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino Giovanni Bort e Massimo Piffer – vuole essere un contributo straordinario di Confcommercio Trentino a sostegno delle attività del centro storico del capoluogo in un periodo particolarmente intenso come quello dei mercatini natalizi, durante il quale la richiesta di stalli di parcheggio è sensibilmente maggiore rispetto al consueto”.