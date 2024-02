I migliori rimedi naturali contro i dolori mestruali

lunedì, 12 febbraio 2024

I dolori mestruali forti, clinicamente noti come dismenorrea, sono un’evenienza purtroppo molto comune tra le donne in età fertile. Per rendersi conto della portata di questo fenomeno, basta ricordare che in diversi Paesi del mondo, sono state promulgate delle leggi per il congedo lavorativo delle lavoratrici di sesso femminile durante i giorni del ciclo (l’Italia non ha ancora fatto passi da questo punto di vista).

La dismenorrea, condizione che necessita sempre di un’attenzione medica in quanto può essere spia di problematiche che impattano sulla fertilità femminile, ha sintomi che non sempre coincidono con i giorni precisi del flusso – si parla, non a caso, di sindrome premestruale – e che possono essere tenuti sotto controllo con diversi farmaci.

Uno dei più popolari – e comodi da assumere – è Nurofen, antinfiammatorio in compresse, che ha anche il grande vantaggio di poter essere acquistato online senza bisogno di presentare alla ricetta medica (consultarsi con il curante e il ginecologo di fiducia è comunque opportuno).

Nei casi in cui i sintomi non sono fortemente impattanti sulla qualità della vita quotidiana, si può fare riferimento anche a svariati rimedi naturali. Scopriamo alcuni tra i principali nelle prossime righe.

Relax

Può sembrare un luogo comune, ma in realtà non lo è affatto: rilassarsi e cercare di ridurre le fonti di stress può rivelarsi una scelta preziosa per alleviare i dolori del ciclo, spesso acuiti dagli stati di tensione nervosa.

Il potere della dieta

Quello che mangiamo ogni giorno è decisivo per la nostra salute e il nostro benessere e sì, può avere impatto pure sui dolori mestruali. Durante i giorni del flusso, si consiglia di introdurre nella propria routine alimentare cibi ricchi di ferro, avendo cura di non esagerare con la carne rossa e di prediligere le fonti vegetali di questo minerale, tra cui i legumi (in questo caso, però, trattandosi di ferro non eme è importante, al fine di favorirne l’assimilazione, associare una fonte di vitamina C).

Spazio anche a verdura e frutta di stagione, sia cruda, sia cotta, e ad alimenti fonti di triptofano, per esempio la banana e l’avocado, e di magnesio (verdure a foglia verde, frutta secca etc.).

Anche le spezie, in primis lo zenzero, possono rivelarsi dei potenti antidolorifici nei giorni del ciclo.

Pure i cibi ricchi di omega 3, in particolare l’EPA e il DHA, possono rappresentare degli alleati preziosi in una dieta finalizzata alla riduzione dei sintomi dei dolori mestruali.

Da evitare, invece, sono le bevande e gli alimenti nervini, tra cui la caffeina e il cioccolato.

Il fantastico mondo delle tisane

L’universo delle tisane è un altro prezioso punto di riferimento da considerare nel momento in cui si cercano rimedi naturali capaci di alleviare i sintomi del ciclo doloroso.

Sono diversi gli infusi che si possono preparare. Tra i più efficaci ricordiamo quelli a base di potentilla, di achillea e di camomilla.

Fiori di Bach

Pure i fiori di Bach possono essere annoverati tra i rimedi naturali dei dolori mestruali. Il riferimento principale è il Rescue remedy, il rimedio universale, che può essere massaggiato sull’addome per regalarsi una piacevole sensazione di relax.

Agopuntura

Dall’antica sapienza cinese, è arrivato a noi un rimedio a dir poco straordinario contro la dismenorrea: l’agopuntura. Questa disciplina, al centro, ormai da diversi anni, di numerosi studi scientifici, agisce positivamente contro la dismenorrea favorendo la sintesi di endorfine e di altri mediatori che hanno il grande pregio di contribuire ad attenuare le percezioni dolorose.

La seduta deve essere ovviamente gestita da un medico specializzato. La sua durata è pari a circa 20 minuti. Per ottenere risultati importanti contro la dismenorrea, ne sono necessarie circa una decina (si tratta di una stima di massima).

Applicazione di calore localizzato

Alcuni rimedi naturali contro i dolori mestruali sono a dir poco semplici. In questo novero è possibile includere l’applicazione di calore localizzato attraverso le classiche borse. Si tratta di un espediente molto semplice, ma che permette di rilassare la muscolatura uterina e di attenuare i dolori mestruali.

Movimento fisico

Anche se può essere faticoso e la motivazione, a volte, venire meno, il movimento fisico rappresenta un altro caposaldo dei rimedi contro i dolori mestruali. Pure in questo caso, parliamo di un modo per favorire la sintesi di endorfine, mediatori che, ribadiamo, aiutano a tenere sotto controllo le sensazioni dolorose.

Abitudini da evitare

Tra le abitudini da evitare se si ha intenzione di attenuare in maniera naturale i dolori mestruali troviamo il fatto di indossare vestiti stretti, in particolare pantaloni e collant.

Essenziale è non assumere diuretici a meno che non ci sia una specifica indicazione medica. Questi presidi, infatti, contribuiscono alla riduzione di livelli di sali minerali preziosi per il rilassamento della muscolatura uterina.

Se si tende a soffrire di dolori mestruali, è altresì bene non utilizzare frequentemente assorbenti interni, che possono accentuare le sensazioni dolorose (non è necessario per forza eliminarli, basta alternarli con gli assorbenti esterni).