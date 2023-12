“I gioielli della Regione” esposti in Primiero

giovedì, 7 dicembre 2023

Premiero – È stata inaugurata nello splendido scenario di Palazzo Scopoli a Tonadico in valle del Primiero la mostra d’arte “I gioielli della Regione”. Si tratta di una Mostra dislocata sui tre piani all’interno del prestigio Palazzo Scopoli con opere di artisti trentini e tirolesi che hanno segnato il ‘900, quali il futurista Fortunato Depero, le donne di Riccardo Schweizer, le incisioni di Lea Botteri, i tratti tristi di Guido Polo, i ritratti di Bergmann, la saga del Mediterraneo nelle 10 tavole di Carlo Belli, e poi De Pisis, Moggioli, uno splendido presepe in olivo di Cigolla e tanti altri.

La mostra sarà visitabile fino al 18 febbraio a Palazzo Scopoli che si propone come unicità del territorio legata al cibo attraverso la denominazione Casa del Cibo che lo connota, e dove gli allievi del CFP-ENAIP del Settore Alberghiero vivono quotidianamente la loro prima esperienza professionale.

Questa mostra vuole concludere in bellezza il primo anno di attività del progetto “La Regione Fuori dai Vetri”, dell’Assessorato regionale al Patrimonio che ha saputo proporre e presentare le importanti opere del patrimonio artistico della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in diversi Comuni del nostro territorio regionale. Un progetto che ha visto mostre d’arte arricchite da dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, incontri capaci di interessare e coinvolgere le comunità.

In un anno sono state dieci le mostre finalizzate a valorizzare le unicità del luogo ospitante, attraverso l’esposizione delle opere della Regione, al fianco di quelle degli artisti espressione di un pensiero o di una specificità del territorio. Queste mostre sono poi state rappresentate e raccontate da cataloghi che si strutturano non solo come un’espressione artistica. ma sempre più come un prodotto di promozione e sviluppo del territorio.