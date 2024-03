I circoli pensionati trentini riuniscono quasi 18.000 anziani

domenica, 17 marzo 2024

Trento – Il Coordinamento circoli pensionati trentini riunisce 120 realtà per quasi 18.000 anziani. Gratitudine per il costante impegno, per il sostegno e la compagnia offerta a migliaia di persone, ma anche per il contributo a mantenere vivi i valori, a partire dalla solidarietà, che contraddistinguono la comunità trentina. Si è incentrato su questi aspetti l’intervento dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, all’assemblea del Coordinamento circolo pensionati ed anziani del Trentino, una realtà che riunisce 120 Circoli per circa 18.000 soci sotto la guida del presidente Tullio Cova.

Fra i presenti al teatro “Gigi Cona” di Gardolo, accanto al presidente Cova e all’assessore provinciale Tonina, anche il presidente nazionale di ANCeSCAO Esarmo Righini e l’assessore del Comune di Trento Alberto Pedrotti, oltre a numerosi referenti e collaboratori dei Circoli della provincia di Trento.

“Desidero esprimere il mio profondo apprezzamento per il vostro costante impegno e la vostra partecipazione attiva alla vita comunitaria. Il vostro contributo è di fondamentale importanza per mantenere viva la solidarietà e il senso di appartenenza che caratterizzano la nostra comunità, ancora di più in questo 2024, nel quale la città di Trento è capitale del volontariato, un’occasione ulteriore per tutti voi di esprimere e interpretare i valori che vi contraddistinguono – sono state le parole dell’assessore Tonina -. Il vostro è infatti un ruolo cruciale nel promuovere la socialità e nel contrastare l’isolamento e la solitudine, siete dei punti di riferimento per la nostra comunità e sapete offrire sostegno e compagnia a migliaia di persone”. Tonina ha quindi ripercorso le sfide che hanno affrontato in questi anni i Circoli anziani, segnati dalla pandemia, ma anche le problematiche legate alla riforma del Terzo Settore ribadendo che: “La Provincia è al vostro fianco per trovare le migliori soluzioni e supportarvi nel superare gli ostacoli, garantendo che i vostri Circoli continuino a svolgere il loro ruolo vitale nella vita sociale e culturale della nostra provincia”. E questo perché “gli anziani sono una risorsa inestimabile per l’Autonomia trentina, poiché portano con sé non solo la saggezza e l’esperienza accumulata nel corso degli anni, ma anche la capacità di affrontare le sfide attuali con una prospettiva lungimirante. E possono aiutarci – ha concluso l’assessore Tonina – a costruire un ponte tra le generazioni”.

Il presidente Cova ha quindi auspicato come sia necessario, sempre più, mettere “la persona al centro delle politiche sociali, per offrire una opportunità di vita dignitosa soprattutto a quegli anziani che vivono isolati dalla comunità”, un risultato che si può raggiungere con la collaborazione di tutte le realtà che compongono la rete sociale delle comunità. Ha quindi ricordato il forte impegno del Coordinamento nelle iniziative culturali e ricreative, fra cui i viaggi a Roma e i pellegrinaggi al Santuario della Madonna di Pinè, nonché la ricerca sulla religiosità degli anziani, un’iniziativa concordata con la Pastorale Diocesana e con le ACLI che punta a recuperare notizie aggiornate e trasferirle poi alle associazioni. Cova ha quindi concluso evidenziando l’impegno dell’associazione “di crescere sia sul piano strettamente tecnico organizzativo che su quello della solidarietà e del Servizio del Volontariato Sociale”.