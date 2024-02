I carabinieri parlano di bullismo alla scuola elementare di Fortezza

martedì, 20 febbraio 2024

Fortezza – I carabinieri di Fortezza hanno partecipato all’incontro didattico con gli alunni della locale scuola elementare. I militari hanno illustrato tutte le prerogative dell’Arma dei Carabinieri e, oltre a ciò, hanno parlato con i ragazzi dei rischi e pericoli connessi al fenomeno del “bullismo” e del “cyber bullismo”.

Al centro del dibattito è stato evidenziata l’importanza della libera crescita dei ragazzi come individui, la tolleranza, la solidarietà e il senso di partecipazione e responsabilità verso la vita scolastica. Al termine dell’incontro è stato dato ampio spazio alle domande degli alunni, i quali si sono mostrati molto curiosi di sapere di più sull’organizzazione delle Forze di Polizia operanti in Italia e sulle conseguenze connesse al fenomeno del bullismo.

Proseguono dunque anche quest’anno le iniziative dell’arma per promuovere la sicurezza nelle scuole. Nel 2023, i carabinieri hanno tenuto conferenze sulla legalità in tutte le scuole primarie e secondarie presenti in Alta val d’Isarco, altresì permettendo ai ragazzi di visitare le caserme presenti sul territorio. Tenendo fede ad un’ormai collaudata esperienza e alla tradizionale vocazione di vicinanza e prossimità dell’Arma nei confronti della Comunità, nelle prossime settimane si susseguiranno, d’intesa con i dirigenti scolastici, analoghi incontri con altri studenti. Lo scopo fondamentale è quello di fornire ulteriori testimonianze di impegno e rassicurazione sociale con l’obiettivo di stimolare e infondere: cultura della legalità, impegno civile, conoscenza dei rischi della rete internet e delle sostanze stupefacenti, attenzione al territorio e all’ambiente, nonché rispetto delle regole.