Incontri dei carabinieri in Alto Adige

giovedì, 1 dicembre 2022

Vipiteno (Bolzano) – I militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno (Bolzano) hanno incontrato gli anziani. Presso l’oratorio Maria Schutz di Vipiteno si è tenuto il primo incontro organizzato dai carabinieri con gli anziani del territorio. Un modo semplice e diretto per fornire qualche consiglio utile sul modo di comportarsi per prevenire le truffe e i furti.

L’incontro, organizzato assieme alla sezione UPAD di Vipiteno, ha incontrato una platea di una trentina di persone. Diverse le indicazioni e i consigli forniti per tutelarsi: in generale, diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili, spesso si tratta di truffe o di merce rubata. I tentativi di approccio, che avvengono quasi sempre su rete internet ma anche sulla linea telefonica fissa, tendono ad ottenere l’acquisizione dei dati sensibili della vittima. Gli anziani sono stati invitati a rivolgersi alle forze di polizia in ogni caso di dubbio o di necessità, segnalando eventuali fatti di interesse.

I carabinieri di Brunico incontrano gli studenti

I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico hanno incontrato gli studenti di una scuola media locale.

Il comando Provinciale Carabinieri di Bolzano ha avviato già da settembre un ciclo d’incontri con i giovani delle scuole secondarie per trattare la tematica della legalità tra i giovani. L’attività discende da un ormai più che decennale accordo sul progetto “Educazione alla legalità” – annualmente rinnovato – tra il Ministero dell’istruzione e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri teso a favorire un più approfondita educazione alla legalità nelle scuole. Tutti gli anni vengono organizzati incontri con gli studenti presso le scuole per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle leggi, e per metterli in guardia sui pericoli che li circondano.

Gli incontri, incentrati sul tema della “formazione alla cultura della legalità” trattano prioritariamente i temi dell’educazione alla legalità ambientale, lo stalking, il femminicidio e i reati di “codice rosso”, la pedopornografia, il bullismo e il “cyber-bullismo”, la sicurezza stradale, le sostanze stupefacenti, la protezione internazionale dell’Arma, i diritti umani e le funzioni di polizia, la contraffazione e la proprietà industriale, l’accesso a internet e i rischi connessi, gli interessi diffusi (sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, ambiente, lavoro, patrimonio culturale), compiti dell’Arma, indagini telematiche, altri argomenti di attualità e/o d’interesse locale. Nella fase finale degli incontri si dà spazio alle domande degli studenti che vogliono confrontarsi con il relatore, solitamente il comandante della compagnia carabinieri territorialmente competente.

L’attività, mostratasi d’interesse per i giovani, sarà ripetuta ancora prima della fine dell’anno scolastico in tutte le scuole della provincia, su richiesta delle dirigenze scolastiche. E l’Arma provinciale è sicuramente a disposizione delle scuole per organizzare tali incontri.