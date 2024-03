I carabinieri di Egna incontrano gli studenti

venerdì, 1 marzo 2024

Egna (Bolzano) – Nell’ambito dell’ormai consolidato protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si sono tenuti, presso le scuole medie in lingua tedesca di Egna e Salorno, degli incontri “sulla legalità”, tenuti da due sottufficiali di madrelingua tedesca.

Ben 325 alunni, dagli 11 ai 14 anni, suddivisi in 18 classi, hanno partecipato con vivo interesse e partecipazione alle conferenze che si sono incentrate sui temi più comuni e cari ai giovani: dal bullismo al cyber bullismo, fino ad arrivare alle droghe e alle dipendenze in genere, concludendo con domande dei ragazzi sulle varie attività dell’Arma.

L’attenzione dei ragazzi si è focalizzata principalmente sulla richiesta di consigli in materia di autodifesa in caso di episodi di bullismo e richiesta di informazioni sul numero di emergenza infanzia, il 114, servizio di emergenza rivolto a coloro che vigliano segnalare una situazione di pericolo in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

Non sono mancati gli avvertimenti circa il consumo di alcol e droghe, con una sintetica illustrazione dei rischi penali e amministrativi a cui si va incontro, spesso per semplice emulazione del “branco” e per timore di essere emarginati.

La Preside Evi Debora Schwienbacher e l’educatrice socio-pedagogica Petra Kaser, che con entusiasmo hanno accolto e promosso l’iniziativa, hanno sottolineato, con una nota indirizzata al Comando della Compagnia Carabinieri di Egna, quanto i ragazzi abbiano apprezzato gli incontri, e quanto si sentano più sicuri dopo aver appreso le importanti nozioni fornite, supportate dalla frequente presenza dei carabinieri negli orari di ingresso e uscita da scuola.