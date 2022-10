I carabinieri di Bolzano sono rientrati da Monaco di Baviera

martedì, 4 ottobre 2022

Bolzano – I militari del Comando provinciale di Bolzano sono rientrati ieri sera da Monaco di Baviera ove hanno partecipato ai servizi di sicurezza pubblica a fianco della Polizia bavarese. Ieri si è svolta una cerimonia di chiusura al termine della quale i militari sono rientrati a Bolzano. Il servizio si è svolto per due fine settimana consecutivi e ieri ha incluso il lunedì che era festa nazionale per cui quest’anno la festa si è protratta di un giorno. Oltre a poliziotti e carabinieri italiani, la polizia tedesca, per l’altissima affluenza di stranieri da tutta Europa ha chiesto la partecipazione della Gendarmeria francese, forza di polizia storicamente molto legata all’Arma e dalla cui struttura di fatto l’Arma trasse ispirazione a cui nel 1814.

. Di non poco impegno è stato il servizio svolto che oltre a protrarsi ben oltre l’orario di servizio, ha visto non solo condizioni meteo poco piacevoli ma anche parecchio lavoro per i nostri militari. Gli stessi uscivano pattugliando l’area a piedi insieme ai colleghi tedeschi intervenendo nei casi in cui i problemi coinvolgessero persone di lingua italiana. Molte decine sono stati i problemi emersi, liti tra turisti, liti tra turisti e addetti alla sicurezza, risse, ubriachezza molesta. Purtroppo la birra che scorre a fiumi e la poca capacità di contenersi di alcuni hanno portato a diverse criticità. Il caso più assurdo vissuto dai carabinieri nell’ultimo weekend è stato quello di due amiche italiane arrivate insieme, stessa comitiva e stesso pullman, che sono venute alle mani un po’ avvinazzate. Una delle due è finita in ospedale con una frattura dello zigomo. L’altra è stata fermata dalla polizia con l’aiuto dei carabinieri. Alla fine la vittima non ha presentato denuncia ed entrambe sono rientrate in Italia senza ulteriori conseguenze. I carabinieri sono stati altresì utili a molti connazionali per spiegare le conseguenze penalmente o amministrativamente rilevanti del loro comportamento in Germania. Ad esempio alcuni connazionali sono stati trovati in possesso di droghe. In Germania vi è una salata sanzione amministrativa pecuniaria per il semplice possesso per uso personale e con soli pochi grammi si passa all’illecito penale con il fermo del soggetto che finisce in cella a disposizione del magistrato. Stessa sorte anche per altri reati e non solo, al contrario che in Italia a Monaco l’intimazione di un agente ad allontanarsi da un luogo se non ottemperata entro la seconda richiesta espressa è considerata violazione di legge e il soggetto viene portato in caserma in manette per identificazione, detenzione e processo. I soggetti ubriachi vengono invitati a sottoporsi a etilometro al fine di comprendere la loro capacità d’intendere e volere.

I carabinieri impiegati hanno riferito che è stata una fortuna per molti italiani avere un pubblico ufficiale che parlava la loro lingua poiché tantissime situazioni che stavano superando il limite tra lecito e illecito sono state interrotte con le buone maniere e la pazienza cui sono abituati i carabinieri italiani.