lunedì, 27 febbraio 2023

Trento – I campioni della Dolomiti Energia Trentino tornano a scuola. La Dolomiti Energia Trentino è tornata a scuola: Atkins, Lockett, Crawford, Ladurner e Forray hanno dialogato con gli studenti di quattro scuole, parlando di sport, scuola, concetto di squadra e tanto altro (nella foto © Danele Montigiani).

Darion Atkins è stato ospite di alcune classi del Liceo linguistico “Carducci” di Bolzano, dove ha dialogato rigorosamente in lingua inglese con circa 50 ragazzi e ragazze. Tante le domande fatte al centro bianconero, che si è destreggiato bene tra i suoi gusti musicali, il racconto della sua gioventù nel Maryland e il suo percorso universitario a Virginia.

Con le stesse modalità si è tenuto l’incontro presso l’Istituto “De Carneri” di Civezzano, dove Trent Lockett è stato ospite delle classi dell’indirizzo turistico per parlare di scuola e sport negli Stati Uniti: tra gli studenti che hanno assistito all’intervento di Lockett c’era anche Momo Diarra, giocatore dell’U19 della Dolomiti Energia Trentino, reduce dalla qualificazione alle finali nazionali della Next Gen. Oltre a Lockett, al “De Carneri”, è intervenuto anche Max Ladurner, che proprio nella scuola di Civezzano ha ottenuto il suo diploma di scuola superiore.

Anche Drew Crawford è stato coinvolto nella mattinata a scuola, incontrando gli studenti della “Rosa Bianca” di Cavalese, dove è stato subissato di domande e richieste sulla sua storia di giocatore, sul suo rapporto con l’Italia e gli Stati Uniti e tanto altro. Ovviamente, nella mattinata con le scuole, non poteva mancare Toto Forray, ospite presso la sala teatro dell’Enaip di Villazzano. Davanti a circa 150 studenti il capitano bianconero ha ripercorso la sua storia di giocatore, che dalla C2 veneta è arrivata sino alla ribalta europea: si è parlato di impegno, passione, capacità di adattarsi alle diverse situazioni, partendo dalla celebre frase di Kobe Bryant “Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te”.