I 70 anni celebrati dagli alpini di Pietramurata

domenica, 28 maggio 2023

Pietramurata – Ha voluto essere presente anche il Presidente della provincia autonoma di Trento alla grande festa a Pietramurata per le celebrazioni del 70° di Fondazione del Gruppo Alpini Ana Monte Casale. Dopo la Fanfara Alpina Valle dei Laghi in piazza Mercato il Presidente ha voluto portare il suo saluto.

“Sappiamo quanto gli alpini abbiano contribuito a far crescere la nostra comunità e la nostra autonomia – ha detto Fugatti – è stato così durante le guerre mondiali, nel dopoguerra e durante tutte le vicissitudini che si sono susseguite nei decenni. I nostri alpini si mettono sempre a disposizione del territorio dando solidarietà e aiuto. Lo è stato in maniera fondamentale durante La pandemia – ha concluso Fugatti – e lo è ora con i nostri volontari della Protezione civile del Trentino che stanno aiutando le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna”.

A margine è stato presentato anche il volume “70 Anni di Vita Alpina” con tante notizie, foto e ricordi dei 70 anni del Gruppo Alpini Monte Casale, dal lontano 1953 ai giorni nostri.