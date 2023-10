Hotel: premiati a Fiera Bolzano gli oscar della sostenibilità alberghiera

venerdì, 27 ottobre 2023

Bolzano – Oscar della sostenibilità alberghiera. Nel contesto di Hotel, la rassegna internazionale che si è svolta a Fiera Bolzano, sono stati consegnati i premi ai vincitori di Hotel Sustainability Award, organizzato in collaborazione con IDM Südtirol-Alto Adige, Istituto Fraunhofer Italia, Libera Università di Bolzano, Ökoinstitut Südtirol-Alto Adige, Eurac Research e Provincia Autonoma di Bolzano. Premiate le aziende più innovative che offrono prodotti e servizi sostenibili, offrendo a tutto il settore alberghiero una marcia in più per il futuro.

La giuria, presieduta da Klaus Egger, era composta da esperti in innovazione e sostenibilità, in particolare Anna Scuttari, Sonja Abrate, Michael Riedl, Maximilian Walder, Stefanie Prieth e il direttore di Fiera Bolzano Thomas Mur. In totale sono pervenute 57 candidature.

Ecco i vincitori con le rispettive motivazioni della giuria, oltre ai secondi e terzi classificati

Sustainable Food & Drinks

Vincitore: Tofu made in Südtirol di Gianni Bio

Questo Tofu locale viene prodotto da soia biologica coltivata in Alto Adige, da piante prive di modifiche genetiche. La sostenibilità è praticata in questa azienda a 360 gradi.

Giurato di riferimento Sonja Abrate, motivazione: “Il tofu locale è prodotto da soia biologica coltivata in Alto Adige (Ausserbrunnerhof, Afing). Vengono utilizzate piante prive di modifiche genetiche. Il tofu stesso viene prodotto tramite un processo tradizionale senza l’aggiunta di conservanti e viene venduto senza imballaggio (o con imballaggi biodegradabili). La catena di approvvigionamento è molto breve. Sono presenti anche le certificazioni biologiche. La sostenibilità è praticata a 360 gradi in questa azienda. Il tofu in sé non è una novità, ma rimane comunque un prodotto di nicchia che può essere utilizzato come sostituto della carne in diversi settori. La novità sta nella produzione completamente locale e nella collaborazione con agricoltori biologici locali. Nel settore della ristorazione c’è ancora spazio per crescere. Valutazione della comunicazione: viene descritta una comunicazione orientata al futuro, al momento non si trova nulla (tranne nei negozi di Gianni Bio)”.

Secondo classificato: Foppa – The Garum Project

Prodotto: GARUM sviluppato da The Garum Project (TGP), distribuito da Fop

Terzo classificato: Wörndle Interservice

Prodotto: BIO Beef

Circular Product Design

Vincitore: Thomaseth Fashion con le collezioni “Slow-Fashion”

A differenza della produzione di massa, le collezioni su misura sono realizzate in Europa e prodotte su ordinazione. Tutti i tessuti sono certificati secondo lo standard Öko-Tex, amici e compatibili con la pelle.

Giurato di riferimento Aart van Bezooijen, motivazione: “L’industria tessile è una delle industrie più impattanti sull’ambiente del nostro pianeta ed è nota per la sua moda veloce, con produzione di abbigliamento economico e pratiche lavorative non etiche. Ma l’abbigliamento è più di questo.

Siamo felici di promuovere e condividere il lavoro di Thomaseth, un’azienda dedicata alla produzione di uniformi per il settore alberghiero e della ristorazione, che mostra un lato più positivo nella produzione, cura e distribuzione di abbigliamento professionale.

A differenza della produzione di massa, le collezioni su misura vengono realizzate in Europa e su ordinazione. Tutti i tessuti sono certificati secondo lo standard Öko-Tex, amici della pelle e compatibili con essa. Con istruzioni di lavaggio e cura, supportano i loro clienti nel trattamento dell’abbigliamento e dei vari tessuti.

I servizi di pulizia e riparazione disponibili favoriscono la durata dell’abbigliamento professionale di alta qualità. Infine, durante la distribuzione dell’abbigliamento, l’uso di sacchetti lavabili e riutilizzabili evita l’uso di sacchetti di plastica. Apprezziamo quindi molto i loro sforzi nelle diverse fasi del ciclo di vita”.

Secondo classificato: Fenan

Prodotto: Cosmetici Sustactive

Terzo classificato: Marseiler

Prodotto: Appendino Trempel Grey

Sustainable Technology

Vincitore: Kitro Food Waste Management

Attraverso la visione artificiale, l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, vengono analizzati gli sprechi alimentari. Un’analisi sistematica aiuta a ottimizzare i processi in modo mirato o a comprendere l’origine degli sprechi. Senza richiedere sforzi aggiuntivi da parte dei dipendenti, lo spreco alimentare viene ridotto mediamente del 30%.

Giurato di riferimento Michael Riedl, motivazione: “Agire in modo sostenibile può essere descritto anche come un utilizzo responsabile delle risorse a disposizione, ad esempio evitando gli sprechi. Questo dovrebbe essere ovvio. Tuttavia, anche in pratica, spesso sorge la domanda su dove e come iniziare in modo più efficace.

Attraverso la riduzione degli sprechi alimentari nell’ospitalità e nella ristorazione collettiva, una start-up svizzera innovativa si impegna affinché le nostre risorse e alimenti non vengano sprecati inutilmente e siano a disposizione di coloro che ne hanno bisogno. La soluzione sviluppata aiuta le aziende a operare in modo più ecologicamente ed economicamente sostenibile, utilizzando le più moderne tecnologie come la visione artificiale e l’intelligenza artificiale”.

Secondo classificato: Re-Think

Prodotto: Micro Cleaner

Terzo classificato: Albertinilab

Prodotto: Detergenti Terraver

Sustainable Tourism Pioneers

Vincitore Alto Adige: Biohotel Steineggerhof, Collepietra (Bolzano)

Orientamento sostenibile globale motivato internamente (e con implementazione autonoma), che si manifesta in tutti gli ambiti dell’hotel. Pionieri nel campo dell’alimentazione vegana e vegetariana. Comunicazione esemplare dei loro valori verso l’esterno (attraverso conferenze, gruppi di lavoro): servono così da modello per gli altri.

Giurati di riferimento Stefanie Prieth, IDM e Maximilian Walder, EURAC, motivazione: “Il premio di quest’anno nella categoria Pionieri del Turismo Sostenibile Alto Adige va al Biohotel Steineggerhof. L’azienda a conduzione familiare ha iniziato a ristrutturare i suoi processi molti anni fa e da sempre realizza progetti sostenibili con convinzione e creatività. La sostenibilità è vissuta come un concetto olistico. Questo inizia con l’acquisto al 100% di prodotti biologici, il supporto ai circuiti economici locali e la fornitura principalmente di pasti vegetariani e vegani. Inoltre, all’interno della struttura si cerca di monitorare il consumo di risorse e di ridurlo grazie a un impianto fotovoltaico e a una caldaia a pellet. Vorremmo sottolineare in particolare l’eccellente comunicazione degli ideali di sostenibilità verso l’esterno. Attraverso conferenze, corsi e la pubblicazione di due libri di cucina vegana, lo Steineggerhof riesce sempre a convincere e ispirare sia gli ospiti che i propri dipendenti e il pubblico in generale alla propria filosofia.

Vincitore altre province: Villa Petriolo, Cerreto Guidi (Firenze)

Una tenuta biologica nel cuore della Toscana eletta come “Best Sustainable Place 2021” da Save The Planet, che coniuga tutela ambientale, redditività economica e valorizzazione delle risorse locali.

Dalla circolarità alla minimizzazione di sprechi, il benessere e la iper-località del personale, “l’università di Petriolo” che da possibilità di crescere ai dipendenti, alla produzione dei propri alimentari in modo etico, organico e sostenibile.

Secondo classificato: Hotel Excelsior Dolomites Life Resort, San Vigilio di Marebbe (Bolzano)

Terzo classificato: Hotel Cyprianerhof , Tires (Bolzano).