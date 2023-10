Hotel 2023, evento internazionale dal 23 al 26 ottobre a Fiera Bolzano

martedì, 10 ottobre 2023

Bolzano – Un grande appuntamento è in arrivo a Fiera Bolzano: dal 23 al 26 ottobre è in programma la fiera internazionale dell’industria alberghiera e gastronomica. Ciascuno dei quattro giorni dell’evento sarà incentrato su un tema principale, tutti orientati verso la sostenibilità, con uno dei punti salienti che riguarderà il tema del food e del wine.

Il tema del food sarà al centro dell’attenzione martedì 24 ottobre, il secondo giorno di fiera. Dopo la presentazione della guida Falstaff sui vini e ristoranti dell’Alto Adige 2024, ci sarà la premiazione degli esercizi alle 11 presso il palco principale dell’area fieristica, noto come Hotel Connects Stage (foto © Marco Parisi).

In questa occasione, si intende focalizzare due eventi altamente interessanti e innovativi. Il primo evento, intitolato “La montagna rivive con un nuovo modello di agricoltura e ristorazione: la giovane realtà di Contrada Bricconi in provincia di Bergamo”, si terrà sul palco principale dell‘Hotel Connects Stage alle 15. Contrada Bricconi è situata nel cuore delle maestose Alpi italiane, nella provincia di Bergamo, e sta creando un nuovo modello di successo che fonde innovazione e tradizione attraverso la pratica dell’agricoltura sostenibile e l’offerta di ristorazione di alta qualità. Nel corso di questa presentazione, esploreremo come Giacomo Perletti, uno dei soci di Contrada Bricconi, insieme a Michele Lazzarini, il talentuoso chef del luogo, abbiano trasformato la montagna in un polo di crescita economica. Si tratta di un notevole esempio che può servire da ispirazione per un futuro sostenibile nelle comunità montane.

Il secondo evento in programma, chiamato “Il progetto agri-turistico di Villa Petriolo in Toscana: una fattoria sostenibile che fonde ospitalità, benessere e alta cucina nel rispetto dell’ambiente”, avrà luogo sempre presso l‘Hotel Connects Stage alle 15:50. Villa Petriolo, collocata nella suggestiva campagna toscana, costituisce un esempio straordinario di come sia possibile coniugare agricoltura, ospitalità di altissimo livello e sostenibilità in un perfetto equilibrio. Daniele Nannetti, proprietario e responsabile di Villa Petriolo, insieme a Stefano Pinciaroli, chef del ristorante PS, condivideranno con noi come questa struttura unica abbia saputo integrare con successo la produzione agricola, il benessere dei suoi ospiti, la tutela dell’ambiente e l’eccellenza culinaria. Questo ci dimostra che la sostenibilità può costituire il fulcro di progetti agri-turistici di successo.

Tradizionalmente, il tema del vino occupa molto spazio anche tra gli individualisti del mondo del vino altoatesino, ossia i viticoltori indipendenti. Il loro palcoscenico più importante è la “Vinea Tirolensis“, la loro principale degustazione annuale. La cornice perfetta per questo evento è stata per molti anni la fiera Hotel. Mercoledì 25 ottobre, le cantine associate si presenteranno ancora una volta insieme a una regione ospite: nel 2023 sarà il Collio, nel Friuli orientale, con i suoi eccellenti vini bianchi.

Numeri e dati Hotel 2023:

4 giorni | 500 espositori | 20.000 visitatori del settore alberghiero e gastronomico

Da lunedì 23 a giovedì 26 ottobre | ore 9:30 – 18