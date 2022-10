Hotel 2022: dal 17 al 20 ottobre a Bolzano la fiera internazionale

martedì, 11 ottobre 2022

Bolzano – Hotel 2022 è alle porte: dal 17 al 20 ottobre torna a Bolzano la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. La 46esima edizione mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award interamente dedicato alla tematica.

Mercoledì e giovedì tutto ruoterà intorno al tema del rapporto tra architettura e turismo e a quello dell’aumento di efficienza grazie al prezioso contributo della digitalizzazione – naturalmente sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie.

Ad attendere i visitatori di Hotel ci sarà molto di più di una grandiosa vetrina dei migliori prodotti e delle aziende più innovative: oltre ai 500 espositori nazionali e internazionali, che ancora una volta saranno il fulcro della fiera per hôtellerie e ristorazione, non mancherà infatti un ricco e variegato programma-eventi. Il palco dell’Hotel Connects Stage è pronto a rispondere a tutte le domande sul futuro del settore.

Architettura e turismo

Il focus di mercoledì 19 ottobre sarà sull’architettura alberghiera, il design, l’arredamento d’interni, la trasformazione e l’ampliamento delle strutture ricettive.

La Fondazione Architettura Alto Adige organizzerà un evento (in lingua tedesca) incentrato sulla tematica dell’architettura sostenibile, attraverso la presentazione di tre eccezionali best practice progettuali, mentre l’Agenzia CasaClima, attraverso un talk dei suoi esperti, rifletterà su come rendere un albergo sia sostenibile che efficiente.

La digitalizzazione utile

L’ultimo giorno di manifestazione sarà invece dominato dalla tematica della digitalizzazione e dalla domanda: come possono le numerose nuove tecnologie contribuire concretamente ad aumentare l’efficienza delle imprese ricettive? Su questo tema si svolgeranno due tavole rotonde. Nella seconda – in programma alle ore 13:00 – i relatori, partendo da un’overview generale, elaboreranno approcci e strategie per il pubblico sulla base delle proprie esperienze e di esempi concreti.

…and a special Guest.

Mentre Hotel festeggia i suoi cuochi già martedì, il 20 ottobre si celebra la Giornata Internazionale degli Chef. Per l’occasione l’Associazione altoatesina dei cuochi SKV farà ancora una volta parlare di sé con un vero e proprio evento highlight: ospite d’onore della giornata sarà infatti lo chef pluristellato Norbert Niederkofler: alle ore 11.00 presso lo stand SKV e successivamente, alle ore 11:45, sul palco dell’Hotel Connects.

Hotel 2022

4 giorni | 45 Speaker | 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti | 20.000 professionisti dell’ospitalità

Da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre – 9:30 – 18

Ticket online | 24 Euro invece di 30

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre | Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel