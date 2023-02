Hospitality: il turismo all’aria aperta d’eccellenza si è raccontato a Gardapassion 

venerdì, 10 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – Il turismo all’aria aperta d’eccellenza si è raccontato a Gardapassion. Crippaconcept, principale produttore di mobile home e lodge tent Made in Italy, ha riunito un panel di ospiti di eccellenza presso Outdoor Boom Arena all’interno di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, nel quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento).

All’incontro – moderato da Maria Chiara Voci, giornalista e autore de Il Sole 24 Ore erano presenti: Enrico Gori, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Human Company; Giovanni Bernini, presidente LagodiGardaCamping Srl; Matteo Petrucci, Sales & Account Manager di Italia e Croazia presso PiNCAMP I ADAC Camping GmbH; Alessandro Van de Loo, Board Member Vacanze Col Cuore; Sergio Redaelli, Amministratore Delegato Crippaconcept, Luca Trabattoni, professore Associato presso Università di Tecnologia di Opole, Polimi – Composizione Architettonica, Università di Pavia – Architettura e Urban Design, NABA – Tecnologia dei materiali; Andrea Grieco, Head of Impact AWorld; Josipa Cvelić Bonifačić, Assistant Professor Josipa Cvelić – Bonifačić, Phd Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija University of Rijeka; avvocato Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti, presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e Coordinatrice del G20 spiagge.

Nel confronto tra i relatori della conferenza “Gardapassion” si è fatto il punto della situazione del comparto turistico open-air, dallo scenario al posizionamento del prodotto turistico, dalle soluzioni abitative mobili Crippaconcept eco-sostenibili e di design a come i marchi della vacanza possano attrarre il turismo anche attraverso i canali digitali e le piattaforme di prenotazione, fino ad arrivare alla sostenibilità e a come promuovere comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente.

Il settore turistico all’aria aperta sta vivendo un’esplosione di crescita, grazie alla sua capacità unica di offrire un mix di valori attuali come la sostenibilità, il benessere, la scoperta del territorio e la condivisione con la famiglia e gli amici.

Il turismo open air è sinonimo di innovazione e unicità. A partire dalla progettazione degli spazi naturali ampi e protetti dei camping village fino all’ampia gamma di servizi ed esperienze offerte agli ospiti, dal benessere e relax di spa e aree wellness alla scoperta del territorio in chiave culturale ed enogastronomica, dallo sport alle avventure nella natura. Tutto questo condiviso con la famiglia e gli amici. La famiglia, infatti, è al centro dell’attenzione di questo settore e l’offerta turistica è sapientemente pensata per soddisfare i bisogni di tutti i membri, dai bambini agli adulti, agli over

Il turismo all’aria aperta è in grado di offrire una vacanza unica che includa attività per tutte le età, perfetta per riunire tutta la famiglia o vivere l’esperienza open air con gli amici.

La vacanza all’aria aperta così come si è evoluta porta in sé valori di strettissima attualità come la sostenibilità, un valore che unisce imprenditori, fornitori, amministrazioni locali e turismo che con il supporto del mondo accademico e della ricerca scientifica, praticano – ognuno nel proprio ambito – contenimento dell’impatto sull’ambiente.

Sempre più cruciale è la rete tra i membri del settore. Unendo le forze attraverso associazioni e organizzazioni che hanno lo stesso scopo, si potenzia la propria posizione nei confronti delle istituzioni, della politica, dei fornitori e nella promozione turistica. “L’unione fa la forza” non è mai stato così appropriato, specie in un mercato globale in continua evoluzione dove la competitività è essenziale. Inoltre, queste collaborazioni possono offrire una serie di benefici e vantaggi, come la condivisione di conoscenze, abilità e risorse.

La formazione è stata evidenziata come fattore cruciale per il progresso del settore turistico all’aria aperta, perchè mantiene alta la qualità dell’offerta e garantisce una crescita costante del settore. La formazione rappresenta un investimento fondamentale per un futuro prospero del settore.

Infine, la digitalizzazione, che sta giocando un ruolo sempre più importante nel settore turistico open-air. Con una presenza online efficiente e potente, sia sui propri canali che su piattaforme online esterne, i resort all’aria aperta sono più rilevanti e la connessione costante li rende fruibili sia per la vacanza sia, contemporaneamente, per il lavoro da remoto. In questo senso, il Lago di Garda è all’avanguardia nell’offrire la massima comodità e connettività.

Per quanto riguarda l’aspetto locale del Garda – trovandoci nell’ambito di Hospitality a Riva del Garda – l’associazione Lago di Garda Camping è, con i suoi affiliati, un esempio d’eccellenza nell’offerta turistica. È tra le destinazioni Italiane all’avanguardia nell’offrire la massima comodità, servizi esperienze territoriali e connettività per le vacanze open-air o il lavoro da remoto.