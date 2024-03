Guido Lerenzi: il grazie dell’amministrazione di Riva del Garda

venerdì, 1 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Dopo più di 35 anni alle giardinerie comunali, Guido Lorenzi da oggi è in pensione, e nella tarda mattina è stato ricevuto dal sindaco Cristina Santi e dall’assessore Luca Grazioli. Un incontro voluto per esprimere al neo pensionato la gratitudine e l’apprezzamento per tanti anni di impegno e di dedizione nell’amministrazione comunale.

Rivano, per tanti anni residente a Campi e oggi nuovamente a Riva del Garda, Guido Lorenzi è arrivato alle giardinerie per caso, dopo una precedente esperienza lavorativa come compositore in una tipografia.

“Occuparmi dei fiori e del verde è stato bellissimo – ha detto Guido Lorenzi – soprattutto in una città bella come Riva del Garda”. Riguardo a come impiegherà la pensione, Guido ha spiegato che per qualche tempo si godrà un po’ di riposo, poi cercherà il modo di occuparsi ancora di verde e di fiori.