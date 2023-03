Guida per iniziare a praticare l’arrampicata

martedì, 21 marzo 2023

Sono numerosi gli sport che possiamo praticare all’aria aperta, godendo di tutti i benefici correlati al contatto diretto con la natura, sia in termini di stress che di salute. L’arrampicata può essere considerata come una delle migliori opzioni in assoluto. Ma di cosa si tratta? L’arrampicata è un’attività che prevede il percorso e la scalata di strutture naturali o artificiali, utilizzando attrezzature come corde, imbracature, moschettoni e altro. Lo scopo di questo sport è avanzare superando gli ostacoli, percorrendo il maggior tragitto possibile.

Come iniziare a praticare l’arrampicata?

L’arrampicata non è un’attività semplice, perché richiede un allenamento e una preparazione fisica ad hoc. Questi fattori sono necessari non solo per le performance sportive, ma anche per una questione di salute e sicurezza. Si può iniziare partendo da un livello di difficoltà minimo, scegliendo di allenarsi in palestra (arrampicata indoor) o affrontando ostacoli naturali non troppo complessi. Via via che si prende confidenza con la tipologia di sport e con il proprio fisico, è possibile aumentare il grado di difficoltà, senza esagerare. Ovviamente, bisogna anche dedicarsi allo studio, dato che esistono diverse tecniche di arrampicata, come la progressione con bacino frontale alla parete, con bacino laterale, la progressione a triangolo o il metodo Caruso.

Attrezzatura e abbigliamento

Ovviamente, l’arrampicata richiede una precisa dotazione in termini di attrezzatura e abbigliamento. Si fa riferimento ai moschettoni, alle imbragature di sicurezza, alla scelta delle scarpe, al casco e alla spazzola per pulire le rocce forate dai picchetti, ecc. Il costo relativo all’acquisto di un’attrezzatura professionale e di un corretto abbigliamento, in ogni caso, può essere abbastanza elevato. Tuttavia, se non si dispone della liquidità necessaria, e si ha bisogno dell’attrezzatura e dell’abbigliamento per iniziare a praticare questo sport, è possibile pensare a diverse soluzioni, come a quella di richiedere un prestito su una piattaforma come younited credit, ad esempio. L’attrezzatura e l’abbigliamento rappresentano due aspetti fondamentali per praticare l’arrampicata in sicurezza; quindi, prima di iniziare, è necessario procurarsi tutto ciò che potrà servire per vivere al meglio l’esperienza

Le diverse tipologie di arrampicata

Ci sono diversi tipi di arrampicata, ognuno con le proprie caratteristiche. Si comincia con l’arrampicata indoor, su strutture verticali artificiali, che sarebbe quella da palestra. L’arrampicata outdoor, al contrario, prevede il superamento di ostacoli naturali, come nel caso di formazioni rocciose, scogliere, montagne, o ghiaccio. In secondo luogo, bisogna sottolineare un fatto: non è detto che l’arrampicata indoor sia semplice. Anche qui è possibile trovare diversi livelli di difficoltà, legati alla complessità delle strutture artificiali da scalare. Un’ultima citazione la merita l’arrampicata su terreno misto, che prevede la presenza di ostacoli rocciosi e ghiacciati.

Ognuno può scegliere l’arrampicata che preferisce ma è importante ricordare che, comunque, la sicurezza viene prima di ogni cosa.