Guida Gambero Rosso: Cantina Tramin premiata cooperativa dell’anno

giovedì, 19 ottobre 2023

Termeno (Bolzano) – L’azienda di Termeno è stata insignita del Premio Speciale della guida vini d’italia 2024: Nussbaumer Gewürztraminer conquista il 22° Tre Bicchieri

L’azienda agricola di Termeno ha ricevuto il Premio Speciale della guida Vini d’Italia 2024 del Gambero Rosso come Cantina Cooperativa dell’anno, poiché “da anni interpreta il territorio in maniera magistrale”. Il Premio testimonia l’importanza che Cantina Tramin riveste per il tessuto sociale ed economico locale riconoscendola, al contempo, come esempio virtuoso nazionale.

La cooperativa nasce nel 1898 su iniziativa di Christian Schrott, parroco del paese e allora deputato al Parlamento di Vienna. In un momento storico in cui il prezzo dell’uva non era remunerativo, Schrott avvia il progetto per rilanciare e sostenere il lavoro dei piccoli viticoltori locali. Nel 1971 Cantina Tramin si fonde con la Cantina Sociale di Egna, ampliando così il numero di soci e riunendo un ricco patrimonio di tradizioni e vigneti, oggi gestito da 160 famiglie socie. Tra questi, i prestigiosi appezzamenti di Pinot Nero a Mazon e Glen, le famose vigne di Lagrein a Ora e i preziosi vigneti di Gewürztraminer a Termeno.

Sotto la guida dell’enologo e direttore tecnico Willi Stürz, dagli anni ‘90 Cantina Tramin vive una netta inversione di tendenza produttiva all’insegna della qualità. Un’evoluzione riconosciuta più volte dal Gambero Rosso: nel 2001 Terminum Gewürztraminer viene premiato come Miglior Vino Dolce d’Italia, nel 2003 Willi Stürz si aggiudica il titolo di Miglior Enologo d’Italia e nell’edizione 2024 Nussbaumer Gewürztraminer conquista il 22° Tre Bicchieri.

Alla cerimonia di consegna dei Premi della guida Vini d’Italia 2024 tenutasi a Roma, l’enologo Willi Stürz e il presidente di Cantina Tramin Leo Tiefenthaler hanno dichiarato tutta la loro soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, un altro grande successo nei 125 anni di storia della cooperativa.

Red. At.