Guardia di Finanza, visita del comandante generale Zafarana in Trentino Alto Adige

mercoledì, 15 febbraio 2023

Trento – Oggi, il Comandante Generale della Guardia di finanza – Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana – si è recato in visita al Comando Regionale Trentino Alto Adige. L’autorità di vertice del Corpo è stata accolta dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale – Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez – e dal Comandante Regionale Trentino Alto Adige – Generale di Brigata Guido Zelano.

Dopo gli onori di rito, il Comandante Generale ha voluto incontrare una rappresentanza del personale in servizio nella regione, dei delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza militare, una delegazione del personale in congedo appartenente all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), fra cui il Consigliere Nazionale dell’A.N.F.I. per il Trentino Alto Adige, ed il padre del valoroso Appuntato (Medaglia d’Oro al Valor Civile) Stefano Gottardi, perito tragicamente il 20 febbraio 2002 in Val Senales, durante la ricerca di un turista disperso. Momento significativo della visita è stato l’incontro tenuto con alcune pattuglie dei reparti operativi, che hanno illustrato alcune fra le più importanti attività investigative dell’ultimo anno. Successivamente, nell’ambito del briefing istituzionale, il Gen. B. Guido Zelano, ha illustrato la situazione socioeconomica del territorio e i più significativi aspetti relativi alla gestione del personale ed alla logistica, nonché le principali attività operative svolte dai reparti delle Fiamme Gialle.

Il Comandante Generale ha espresso parole di ringraziamento per la professionalità con cui i Finanzieri di questa regione assolvono quotidianamente la delicata e complessa missione istituzionale e ha invitato a proseguire con determinazione negli sforzi operativi a tutela della legalità economico-finanziaria in favore della collettività del Trentino Alto Adige. Inoltre, ha espresso una particolare profonda gratitudine nei confronti dei militari delle Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di finanza e della Sezione aerea di Bolzano, che hanno fornito un importante contributo alle operazioni di soccorso a favore della popolazione civile. Nel corso della visita, il Generale Zafarana ha incontrato alcune autorità civili, militari e religiose della regione.