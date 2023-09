Guardia di Finanza, Sondrio: Pucciarelli nuovo comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

mercoledì, 13 settembre 2023

Sondrio – Il Tenente Colonnello Emanuele Pucciarelli è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Sondrio. Nei giorni scorsi, presso la caserma “Valtellina” di Sondrio è avvenuto l’avvicendamento nella carica di comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Sondrio tra il cedente, Ten. Col. Arturo Tacconi e il subentrante, Ten. Col. Emanuele Pucciarelli.

Il Ten. Col. Tacconi, al termine di tre anni di permanenza lascia la Valtellina per assumere altro prestigioso incarico in Piemonte. Durante la sua permanenza l’Ufficiale ha portato a termine diverse brillanti operazioni di servizio sia in campo economico finanziario sia di polizia giudiziaria.

Il Ten. Col. Emanuele Pucciarelli, classe 1971, si è arruolato nel Corpo nel 1990 e dopo aver frequentato il corso per Ufficiali ha ricoperto importanti incarichi operativi e di staff in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna nonché nella prestigiosa Accademia del Corpo di Bergamo dalla quale proviene. Il nuovo Comandante del Nucleo PEF è laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

L’Ufficiale negli ultimi giorni ha avuto modo di conoscere la realtà economico finanziaria del territorio e ha incontrato le Autorità locali ed i rappresentanti delle Istituzioni di Governo, di Pubblica Sicurezza e delle altre Forze di Polizia.

Ad entrambi gli ufficiali, il Comandante Provinciale, Colonnello t. ISSMI Giuseppe Cavallaro, ha formulato, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle valtellinesi in servizio ed in congedo, un sincero “in bocca al lupo” per i futuri impegni professionali.

Dal mese di agosto, il Comando Provinciale di Sondrio ha potenziato il quadro Ufficiali con l’arrivo del Tenente Colonnello Michele Pagnotta proveniente dal Gruppo di Imperia che ha assunto l’incarico di Capo ufficio Comando.